الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:31، والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:32، والمد الثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند 12:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 80 20

دبي 41 31 85 20

الشارقة 40 28 90 30

عجمان 40 29 80 25

أم القيوين 42 28 80 25

رأس الخيمة 43 27 75 20

الفجيرة 37 30 80 40

العـين 44 30 65 15

ليوا 44 29 90 25

الرويس 40 30 80 25

السلع 40 30 80 30

دلـمـا 37 28 85 40

طنب الكبرى 36 30 90 45

طنب الصغرى 36 30 90 45

أبو موسى 36 30 90 45.

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