العبار يسعى للاستحواذ على «سيتي إيدج» المصرية عبر شركة «إيغل هيلز»

ذكرت صحيفة البورصة المصرية نقلاً عن مصادر أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يسعى عبر شركته «إيغل هيلز» للاستحواذ على شركة «سيتي إيدج» المصرية المطورة لأبراج العلمين الجديدة.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها بحسب الصحيفة إن «إيغل هيلز» تدرس عدة فرص في السوق العقارية المصرية في قطاع التطوير على وجه الخصوص، وإن «سيتي إيدج» ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال في بدايتها ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأن الشركة ستكون من ضمن الشركات الإضافية التي تجهزها الحكومة للانضمام لبرنامج الطروح الحكومية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

و«سيتي إيدج» للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال ملياري جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 75%، وبنك التعمير والإسكان بواقع 25%..

وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية في مصر، بما في ذلك عدد من المشروعات السكنية والمراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

وتقوم الشركة بتطوير مشروع أبراج العلمين والتي تستهدف تحويل المدينة الصغيرة إلى مقصد سياحي شهير في شمال غرب مصر، كما تطور الشركة مشروع المقصد في العاصمة الإدارية.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز