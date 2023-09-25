سبينس دبي تخطط لطرح عام أولي في عام 2024







قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة سبينس دبي، صاحبة امتياز سلسلة المتاجر الكبرى في الإمارات وسلطنة عمان، تخطط لطرح عام أولي في الربع الثاني من عام 2024.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم كشف هوياتها لأن الخطط لم تعلن بعد، أن شركة البواردي للاستثمار، مالكة الامتياز بنسبة 100 بالمئة، عينت مجموعة روتشيلد آند كو لتقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي المزمع.

وأضافت المصادر أنها دعت بنوكا هذا الأسبوع لتقديم عروض للاضطلاع بأدوار في الطرح المتوقع لما يصل إلى 30 بالمئة من الشركة.

وسيعزز الطرح المحتمل لسبينس دبي، المقرر أن يتم في سوق دبي المالي، قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة بالمنطقة الذي يشهد توسعا.

وطرحت شركة مطاعم أمريكانا، صاحبة امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت للوجبات السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبيع أيضا الأطعمة المجمدة، أسهمها في إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض في ديسمبر

.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو المشغلة لمتاجر السوبر ماركت الكبرى ومراكز التسوق هذا الشهر إن المجموعة تتوقع طرح أسهمها في النصف الأول من عام 2024، مضيفا أنها عينت بنك موليس آند كو لتقديم الاستشارات.

وتظهر بيانات شركة ديلوجيك أن من المتوقع انتعاش أنشطة الطرح العام الأولي في الخليج بعد تباطؤ وتيرتها مقارنة مع عام 2022 الاستثنائي، عندما قادت الإمارات و السعودية عمليات إدراج جديدة جمعت ما يقرب من 22 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي ما جمعته منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونجحت شركات من الشرق الأوسط في جمع 5.3 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري من خلال 23 طرحا جديدا.

وتقول سبينس دبي على موقعها الإلكتروني إنها تدير أكثر من 65 متجرا في الإمارات.

وتقول البواردي على موقعها الإلكتروني إن سبينس دبي تدير أيضا سبعة متاجر على الأقل في سلطنة عمان.

وتمتلك البواردي، التي تقول إن مبيعاتها السنوية تزيد على مليار دولار، حقوق الامتياز لسلسلة متاجر ويتروز البريطانية للسلع الفاخرة.

وتأسست البواردي في منتصف السبعينيات ولديها محفظة تشمل عددا من فنادق فورسيزونز واستثمارات في توزيع المواد الغذائية تضم شركة نستله في الإمارات.

وتشمل محفظة البواردي أيضا قطاعات الصناعة والهندسة والتجارة والتأمين والصناعات الزراعية والعقارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز