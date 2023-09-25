مقتل طفل وبالغين في إطلاق نار أثناء خلاف حول بيع كلب

أكدت شرطة فلوريدا أن طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات وشخصين بالغين قُتلوا بالرصاص "السبت" في مجمع سكني في فلوريدا خلال نزاع حول بيع كلب.

قال جيه دي سترونكو، مساعد رئيس مكتب عمدة مقاطعة جاكسونفيل، للصحفيين، إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، ذهبوا إلى مجمع سكني فاخر في الساعة 10 مساء "السبت" للقاء بعض الأفراد بشأن بيع كلب.

وأوضح أن إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة. وقتل الضحايا الثلاثة وأصيب شخص رابع من المجموعة.

وقال شهود عيان للشرطة إن شخصين فرا في سيارة.

قال سترونكو إن البالغين القتلى والجرحى جميعهم في العشرينات من العمر. ولم تنشر أسماؤهم. ولم يفصح عن حالة المصاب،لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.