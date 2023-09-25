ما الذي يجعل HUAWEI WATCH GT 4 الساعة الأكثر فخامة لسنة 2023

هل حان الوقت للحصول على ساعة ذكيّة جديدة؟ إذا كنت تودّ أن تكافىء نفسك بواحدة، فعليك الأخذ بعين الاعتبار بعض الميّزات الرئيسية التي ستجعل من الساعة محطّ اهتمامك. لا يمكن غضّ البصر عن تصميم الساعة، فهي في النهاية جزء لا يتجزأ من مظهرك العام. ودعنا لا ننسى أهمية البطارية وسرعة الشحن التي تشكّل عاملًا فارقًا في اختيار الساعة الذكيّة. بالإضافة لميّزات تتبّع الصحة واللياقة والعلامات الحيوية التي ستساعدك في التحكم بشكل أفضل بحياتك وصحّتك.





تعِد هواوي بكل هذا وأكثر في أحدث ساعاتها الذكية، HUAWEI WATCH GT 4 . فهي الإضافة الغنيّة لأسلوب الموضة الخاص بك، وبها يمكن أن تكمل أناقتك في كل وقت ومناسبة، عوضًا عن أنها

مساعدك الذكي الذي يتأكد من بقائك بصحة جيدة وحصولك على الكثير من الإنتاجية في يومك. لذا، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية هذا الموسم، فلا تنظر إلى أبعد من HUAWEI WATCH GT 4.





تصميم غير مسبوق وتخصيص بلا حدود





تمثّل HUAWEI WATCH GT 4 فلسفة تصميم هواوي والتي تتبنى رؤية الدمج السلس ما بين الموضة والتطّور. تخطف الساعة الجديدة الأبصار بتصميمها الدقيق والمدروس وتوفيرها لإمكانيات لا حدود لها لتتفرّد بأسلوبك.





تأتي HUAWEI WATCH GT 4 بمقاسين: 46 ملم و 41 ملم. يتميز الإصدار 46 ملم بهيكل ساعة فريد بشكل مثمّن، مما يمنحها مظهرًا مميزًا وأنيقًا. وهو إضافة فخمة لتطويع التصميم التقليدي للساعات الفاخرة لتتماشى مع التقنيات المتطوّرة. وهذه المرة الأولى التي نرى فيها هذا النوع من التصاميم في ساعةٍ ذكيّة.





أما الإصدار بمقاس 41 ملم فتمثّل كلّ من الجمال والتطوّر معًا. فهي الإضافة المثالية لأي مناسبة، ومحطّ الأضواء أينما حللَتْ. وهذا يعود لتصميمها الدائري الشبيه بالقلادة. فهي عصريّة ومصمّمة بحجمٍ متوازن، بدءًا من الأوتاد الجميلة التي تُكمل مظهر التاج، وحتى الحافّة الخارجية المعدنيّة التي تضيف لمسة حادّة وواضحة لشكلها العام.





تأتي الساعة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها، حتى تستمتع بملاءمة ساعتك مع ملابسك ومجوهراتك. يأتي الإصدار 46 ملم باللون الأسود والبني والأخضر والرمادي، بينما يأتي الإصدار 41 ملم باللون الأسود والأبيض والذهبي الفاتح والفضّي.







عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا





تتميّز WATCH GT 4

بعمر بطارية استثنائي، مع استخدام يصل إلى 14 يومًا في الإصدار 46 ملم وما يصل إلى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. يضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على ساعتك للاستخدام المستمر دون إعادة الشحن المتكرر. كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكي وتتميز بقدرات الشحن العكسي.





إدارة صحّة متطوّرة





تأتي HUAWEI WATCH GT 4 مزودة بتقنية تتبّع معدل ضربات القلب TruSeenTM 5.5+ التي تمّ تطويرها مؤخرًا، والتي توفر الدقة والكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية. عبر الاستفادة من قوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يضمن TruSeenTM 5.5+

قراءات معدل ضربات القلب بدقة أعلى، حتى في المواقف الأكثر صعوبة.





تقدم الساعة أيضًا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تكتشف الانقطاعات في تنفسك أثناء النوم. والتي بدورها قد تؤثر على جودة نومك ليلًا وتؤرّقك بالاستيقاظ المتكرّر، ما سيؤدي في النهاية إلى التسبب بإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير على ذاكرتك. بفضل تقنيتيّ TruSeenTM 5.5+ و TruSleepTM 3.0، يمكن للساعة اكتشاف أي انقطاع في النوم واكتشاف التغيرات في مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الليل. عندما تستيقظ، يمكنك أن ترى مدى جودة نومك على تطبيق HUAWEI Health App. ومن ثم استخدام هذه المعلومات لتحسين جودة نومك.









مدّرب ذكي لتمارينك

تقدم WATCH GT 4 ميزة مبتكرة تتمثل بتطبيق Stay Fit، والتي من شأنها أن تساعدتك على التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن. فهي تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، وتوضح لك مقدار السعرات التي تحتاج لحرقها، وتمنحك خططًا للتحكم في الوزن لتحقيق أهدافك الصحية. كما تتضمن تنبيهًا بالسعرات الحرارية لإبقائك على الطريق الصحيح مع أهداف السعرات الحرارية الخاصة بك.





إذا كنت من محبّي لعبة البادل - Padel ، فلدينا بعض الأخبار السارّة لك: تدعم HUAWEI WATCH GT 4 رياضة البادل ضمن برامجها الرياضية. بالإضافة إلى البادل، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 وضع رياضي مختلف وأنواع التمرين مثل المشي الداخلي والخارجي والجري وركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والرياضات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، يمكن لحل GNSS الذكي الجديد تمامًا على ساعة HUAWEI WATCH GT 4

بمقاس 46 ملم تتبع التدريبات بدقة أكبر.









الاتصال بالبلوتوث والرد السريع على الرسائل

تتميز ساعة WATCH GT 4 بميزة اتصال بلوتوث محسّنة تعمل على تحسين مسافة الاتصال بالبلوتوث التي تصل إلى 100 متر من الهاتف الذكي المقترن. هذا يعني أنه يمكنك الرد على المكالمات وعرض الرسائل دون الحاجة لإخراج الهاتف.





وستتوفر ساعات HUAWEI WATCH GT 4 الجديدة لخدمات الطلب المسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 27 سبتمبر بسعر يبدأ من 899 درهماً إماراتياً . وسيحصل العملاء المشتركون في الخدمة بالدولة على باقة هدايا بقيمة 298 درهم تشمل: سماعات الأذن Huawei FreeBuds SE وغيرها من الأكسسوارات.





ترتبط HUAWEI WATCH GT 4 بسلاسة مع مختلف الهواتف الذكية، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالميزات المبتكرة وتصميم الساعة الفاخر بغض النظر عن الهاتف الذي يقتنونه.



