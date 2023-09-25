بنك إنجلترا المركزي يعتزم تأجيل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن بنك إنجلترا المركزي سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها القول إن البنك المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات وهو يوليو 2025 خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته الولايات المتحدة لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا

بحلول يناير 2025. ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا بعد تطبيقها في الاتحاد الأوروبي والمقرر له يناير 2025 كموعد نهائي.

من ناحيته رفض بنك إنجلترا المركزي التعليق على هذه الأنباء.





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