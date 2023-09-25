«الفرسان» و«الإمبراطور» شراكة في القمة بالنقطة التاسعة

تشارك فريقا شباب الأهلي والوصل في قمة دوري أدنوك للمحترفين مع العين، صاحب المركز الأول بفارق الأهداف، بوصولهما إلى النقطة التاسعة، بالفوز أمس على البطائح وبني ياس ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وفاز شباب الأهلي على البطائح بهدفين دون رد باستاد خالد بن محمد في الشارقة، ووصل إلى النقطة التاسعة، فيما تجمد ((الراقي)) عند 4 نقاط، سجل ثنائية ((فرسان دبي)) الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا والبديل يحيى الغساني في الدقيقتين 57 و82، ولعب البطائح بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ديني بورجيس بسبب عرقلة إيغور جيسوس.

وواصل ((الإمبراطور)) انتصاراته، وحقق فوزاً مهماً على ضيفه بني ياس بنتيجة 3 - 2، باستاد زعبيل، وسجل ثلاثية الوصل كل من هاريس، وعلي صالح، واداما ديالو في الدقائق 14و61 و83، وأحرز لبني ياس ساشا في الدقيقتين 21 و87، ورفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط، وحافظ على المركز الثالث، بينما توقف رصيد بني ياس عند 3 نقاط.

وتغلب الوحدة على ضيفه حتا، بهدف دون رد، سجله السوري عمر خريبين، في المباراة التي جرت باستاد آل نهيان ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط بانتصاره الثاني في الدوري، فيما بقي حتا من دون رصيد بتلقيه الهزيمة الثالثة.

وبهذه النتيجة كرس الوحدة عقدته لفريق حتا في تاريخ مواجهات الفريقين بفوزه في 6 مباريات، مقابل تعادل وحيد، وعجز حتا عن تحقيق أي فوز على ((العنابي)) في دوري المحترفين. ورغم فوز الوحدة، إلا أن الفريق ظهر بصورة غير مقنعة، وعاب أداءه البطء الشديد وإهدار الفرص.