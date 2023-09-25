عبداللطيف الفردان عضواً في «مالية دولي السلة»
التاريخ
9/25/2023 2:32:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة ((فيبا))، عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، عضواً في اللجنة المالية للاتحاد الدولي، ويشغل الفردان أيضاً منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة ورئيس اللجنة المالية للاتحاد.
ويعد الفردان من الكفاءات الوطنية في إدارة كرة السلة على المستويين المحلي والخارجي في مشوار امتد سنوات عديدة.
وأشار الفردان، إلى أن هذا الاختيار، تأكيد على المكاسب الإدارية التي تحققها كرة السلة خارجياً، ويعد تحدياً جديداً له في الاتحاد الدولي.
ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة التنسيقية الخليجية في اجتماعها بالدوحة الأمور الحاصة بالبطولات ومنها البطولة الخليجية للشباب وتقدم لاستضافتها البحرين وقطر، والبطولة الخليجية 3 ضد 3 للشباب وتقدم لاستضافتها البحرين وسلطنة عُمان، مثّل الإمارات في الاجتماع سالم المطوع الأمين العام للاتحاد عضو اللجنة.
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