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عبداللطيف الفردان عضواً في «مالية دولي السلة»

9/25/2023 2:32:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة ((فيبا))، عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، عضواً في اللجنة المالية للاتحاد الدولي، ويشغل الفردان أيضاً منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة ورئيس اللجنة المالية للاتحاد.

ويعد الفردان من الكفاءات الوطنية في إدارة كرة السلة على المستويين المحلي والخارجي في مشوار امتد سنوات عديدة.

وأشار الفردان، إلى أن هذا الاختيار، تأكيد على المكاسب الإدارية التي تحققها كرة السلة خارجياً، ويعد تحدياً جديداً له في الاتحاد الدولي.

ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة التنسيقية الخليجية في اجتماعها بالدوحة الأمور الحاصة بالبطولات ومنها البطولة الخليجية للشباب وتقدم لاستضافتها البحرين وقطر، والبطولة الخليجية 3 ضد 3 للشباب وتقدم لاستضافتها البحرين وسلطنة عُمان، مثّل الإمارات في الاجتماع سالم المطوع الأمين العام للاتحاد عضو اللجنة.

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