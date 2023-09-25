الخلوة الإعلامية أولى فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب

الخلوة الإعلامية أولى فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب
التاريخ
9/25/2023 2:32:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
تنطلق فعاليات "المنتدى الإعلامي للشباب" والمخصص حصرياً لطلاب وطالبات الإعلام في المنطقة وينعقد بالتزامن مع أعمال الدورة 21 لـ منتدى الإعلام العربي .
ويستهل المنتدى الإعلامي أولى فعاليته بالخلوة الإعلامية للشباب التي ينظمها مجلس دبي للإعلام.
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