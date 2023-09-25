الخلوة الإعلامية أولى فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،

تنطلق فعاليات "المنتدى الإعلامي للشباب" والمخصص حصرياً لطلاب وطالبات الإعلام في المنطقة وينعقد بالتزامن مع أعمال الدورة 21 لـ منتدى الإعلام العربي .

ويستهل المنتدى الإعلامي أولى فعاليته بالخلوة الإعلامية للشباب التي ينظمها مجلس دبي للإعلام.