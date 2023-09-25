وفاة مترجم الملوك منصور الخريجي

توفي بالمملكة العربية السعودية "مترجم الملوك" منصور الخريجي عن عمر ناهز 88 عاماً بعد وعكة صحية، ووُري الثري أمس.

وعمل عميد عائلة الخريجي مترجما للملوك فيصل ثم فهد ثم عبدالله بن عبد العزيز رحمهم الله.

والفقيد مولود في بلدة «القريتين» السورية عام 1935، وبوفاة والده كفله خاله محمد المعجل، وأكمل دراسته الابتدائية ثم انتقل مع عائلته إلى «المدينة المنورة» مقر إقامة أعمامه آل الخريجي.

واصل دراسته الثانوية بالمدينة المنورة، ومنها إلى مكة المكرمة للدراسة بمدرسة تحضير البعثات، وفي عام 1954 تم ابتعاثه إلى مصر، وفي عام 1958 نال ليسانس آداب اللغة الإنجليزية، وبدأ العمل الحكومي مفتشاً للغة الإنجليزية بوزارة المعارف على المرتبة الرابعة، ليترشح معيداً في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، ويتم ابتعاثه إلى جامعة ليدز، ليحوز دبلوم الدراسات العليا في الأدب الإنجليزي عام 1961 ثم الماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة نبراسكا عام 1964، وعمل أستاذاً مساعداً في قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة، ثم اختير في عام 1968 للعمل في الديوان الملكي مترجماً للملوك فيصل ثم فهد ثم عبدالله رحمهم الله، وترقى في مراتبه إلى أن تم تعيينه نائب رئيس المراسم الملكية، وهي الوظيفة التي ظل يشغلها إلى عام 2005.

أصدر عام 1996 كتاب «ما لم تقله الوظيفة: صفحات من حياتي» وفي عام 1998 ترجم كتاب «عبر الجزيرة على ظهر جمل» من تأليف براكلي رونكيير. وأصدر في العام نفسه رواية «دروس إضافية» ثم كتاب «كلام جرائد» عام 2006.

وفي عام 2008 أصدر كتاب «من زوايا الذاكرة» وهو الجزء الثاني المكمّل لسيرته، وفي عام 2017 طبع روايته «ساعة الصفر».