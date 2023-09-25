أل جي غرام فولد أول جهاز لاب توب قابل للطي تطرحه شركة كورية

أعلنت شركة أل جي للإلكترونيات اليوم الاثنين أنها ستطرح " أل جي غرام فولد " وهو أول جهاز لاب توب قابل للطي تطرحه شركة كورية.

ويصبح الجهاز حاسوبا محمولا بـ12 بوصة عند طيه ، ويتحول الى الكومبيتر اللوحي أو كتاب إلكتروني بـ17 بوصة ، ويبلغ أقصى سمك عند فتح الشاشة 9.4 ملم وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وتجاوز جزء الطي لاختبار قوة التحمل لـ30 مرة، ويمكن استخدام لوحة المفاتيح لاسلكي وقلم رقمي ايضا.

وتم تركيب شاشة OLED عالية الجودة على مستوى QXGA باللمس، وتعرض الألوان بنسبة 99.5% من معيار ألوان السينما الرقمية حددها قطاع السينما الأمريكي.

وقالت الشركة أن الجهاز يتميز بخفة الوزن بـ1,250 غرام مع تركيب بطارية بسعة 72 وات في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المعالج الذي يحدد الأداء هو الجيل الثالث عشر من إنتلب Core i5، والذاكرة الداخلية هي 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت، كما تدعم مكبرات الصوت الاستيريو الثلاثة المدمجة نظام الصوت المكاني " دولبي أتموس ".

ويمكن تجربة الجهاز في 20 من متاجر أل جي للإلكترونيات على رأسها " مركز كومسونغ في سوق كيونغدونغ في سيئول ودا هيونداي سيئول .

يتم البيع ابتداء من الرابع من الشهر القادم، ويبلغ سعره 4.99 ملايين وون(3,738 دولار أمريكي).