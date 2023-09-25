دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في برج سكني في سبورت سيتي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق اندلع في برج سكني في منطقة سبورت سيتي بدون إصابات أو وفيات، فيما تم إخلاء البرج حفاظاً على سلامة الأرواح.



وتفصيلاً: أفاد مصدر في الدفاع المدني بدبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 04:06 اليوم الاثنين 25-09-2023 ، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة سبورت سيتي وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة إختصاص.

وعند الوصول في الساعة 04:12 محققاً زمن استجابة مقداره 6 دقائق، تبين أن الحادث في برج سكني وحجم الحادث متوسط وعليه تم تحريك مركز إطفاء دبي للاستثمار،

ومركز إطفاء جبل علي للدعم والإسناد،

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.





ولفت المصدر إلى أنه عند الساعة 05:23 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت السيطرة وجارعمل اللازم ، وعند الساعة 06:38 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث بأن الحادث منتهي تماماً بدون تسجيل أي إصابات وسيتم تسليم الموقع للجهات المختصة عند الانتهاء من عمليات التبريد.

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