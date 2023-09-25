مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة محمد بن مجرن

مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة محمد بن مجرن
التاريخ
9/25/2023 2:32:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين، واجب العزاء، أمس، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.
جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة ند الشبا في دبي.
وأعرب المعزّون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
اقرأ أيضاً: محمد بن راشد ينعى محمد بن الشيخ مجرن أحد رجالات دبي المخلصين
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25092023000110011019ID1107132714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.