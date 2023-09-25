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مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة محمد بن مجرن

9/25/2023 2:32:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين، واجب العزاء، أمس، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.

جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة ند الشبا في دبي.

وأعرب المعزّون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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