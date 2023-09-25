كوريا الشمالية تصف تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تعاونها العسكري مع موسكو بالهستيرية



انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين

تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بشأن تعاونها العسكري المحتمل مع روسيا، ووصفت تصريحاته بالهستيرية.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإن يون كان قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أي صفقة أسلحة بين بيونغ

يانغ

وموسكو ستعتبر "استفزازا مباشرا" ضد كوريا الجنوبية، وسط مخاوف متزايدة بشأن التعاون العسكري بينهما في أعقاب قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "الخائن الدمية يون سيوك يول...إفترى بشكل خبيث على العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا".

وتابعت:"لقد كانت قمة السخرية أن يتصرف الرئيس الدمية الذي يفتقر للمعرفة السياسية الأولية والحس السليم بالعلاقات الدولية بوقاحة، وتطوع كنافخ بوق ذليل ومكبر صوت للولايات المتحدة".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه من الطبيعي أن تحافظ الدول المجاورة على علاقات وثيقة مع بعضها البعض، وأن تطوير الصداقة والتعاون بين الدول هو حق مشروع لدولة ذات سيادة وأساس السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وأضافت: "لن يستمع أحد في العالم إلى النوبة الهستيرية للخائن الدمية يون سيوك يول الذي له فقط شهرة سيئة مخزية مثل "عدم النضج السياسي" و"الرئيس التنفيذي غير الكفء".

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