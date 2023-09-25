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مسؤول إندونيسي: الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم

9/25/2023 2:32:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤول إندونيسي اليوم الاثنين إن الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وذلك بناء على مناقشات أجريت مع دول في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة.

وأصبحت إندونيسيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي الدولة الثانية التي تدخل في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة الذي سيقدم لها 20 مليار دولار من تحالف الدول المتقدمة للمساعدة في تقليل اعتمادها على الوقود الإحفوري، لكن إعلانها عن خطط الاستثمار تأخر.

وقال سبتيان هاريو سيتو نائب رئيس تنسيق الاستثمار والتعدين في إندونيسيا لرويترز على هامش مؤتمر كول ترانس "خلال النقاش كان من الواضح للغاية أنهم ليسوا متحمسين لتوفير التمويل للإغلاق المبكر (للمحطات)".

وأضاف أن التخلص من استخدام الفحم سيتطلب تقديم أموال بشروط ميسرة من الدول المتقدمة.


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