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سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يزور سلطنة عمان اليوم

9/25/2023 2:32:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي، "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في مطلع شهر أبريل
الماضي، خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد في روسيا الاتحادية، بأن العلاقات بين موسكو ومسقط تتطور بشكل مطرد.

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