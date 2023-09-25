سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يزور سلطنة عمان اليوم

سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يزور سلطنة عمان اليوم
التاريخ
9/25/2023 2:32:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي، "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في مطلع شهر أبريل
الماضي، خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد في روسيا الاتحادية، بأن العلاقات بين موسكو ومسقط تتطور بشكل مطرد.
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