«آرت دبي».. فضاءات إبداعية رقمية وتقليدية متناغمة

يترقب مجتمع الفن وهواته، في شهر مارس من كل عام، معرض ((آرت دبي)) الدولي، للاطلاع على ما يتيحه برنامجه وفعالياته من فرص للاطلاع على أهم الإبداعات والتجارب الفنية التشكيلية الحديثة والمعاصرة، وأعمال فناني الجنوب العالمي عبر معرض ((فن البوابة))، كذلك على آخر مستجدات ((فن الديجيتال)): عالم الفنون الرقمية، الذي يمضي في التطور بسرعة.

وعن العروض الرقمية المرتقبة في ((آرت دبي)) بدورته المقبلة في 2024، أفاد موقع ((دي كريبت)) الأمريكي، بأن سلسلة من 60 قطعة مسجلة على ((بلوك تشين)) للفنان المكسيكي المعروف عالمياً، ستيفان بروجيمان، ستعرض في مارس 2024 في ((آرت دبي))، على أن تظهر في جناح فن ((ديسنترال)) في بينالي البندقية في أبريل 2024.

وهذه السلسلة، وفق الموقع، تعد المهمة الافتتاحية لمنصة ويب 3 ((أيلاند))، التي يكمن عملها في دمج الفنانين والمؤسسات في ((بلوك تشين))، وبناء الجسور بين بيئة الفن التقليدي والرقمي.

تكامل

يقول سيباستيان مونتابونيل الرئيس التنفيذي لـ ((أيلاند))، في حديث مع موقع ((دي كريبت)): ((هناك ما يمكن اكتسابه من هذين العالمين))، لافتاً إلى أن عالم الفن التقليدي والمعاصر، يمكنهما الوصول إلى مجتمع ((ويب3))، والعكس صحيح.

ولهذا السبب، ذهب بتلك الفكرة إلى الفنان ستيفان بروجيمان، الذي يعرف عن أعماله تأثرها باللغة وقدرتها على تشكيل فهمنا للعالم، وكيفية استخدامها. وشكلت الأعمال الفنية التوليدية بداية الرحلة بالنسبة إلى منصة ((أيلاند))، لأنها شكلت مثالاً واضحاً، كيف يمكن للفنانين استخدام ((بلوك تشين)) لصياغة أشكال فنية مبتكرة، وتعزيز مشاركة جماهيرية أعمق.

استكشاف

وفي إبداعات بروجيمان، يجري وضع أسطر مأخوذة من أفلام، جنباً إلى جنب، مع عناوين من الصحف، ويتم تسمية كل قطعة على اسم أحد الأفلام الشهيرة، مثل ((كازبلانكا)) أو ((باتمان))، وهذه تظهر على خلفية من الرخام الذهبي أو الرمادي أو الوردي، مصحوبة باقتباس من الفيلم.

ثم كل ثماني ساعات، أي ثلاث مرات يومياً، تظهر سلسلة من الكلمات الطنانة من عناوين الصحف على القطعة مستمدة من موضوعات تشمل السياسة والمال والتكنولوجيا والأخبار الدولية، حيث يمكن لهواة الجمع اختيار تعدين القطع في أي وقت على مدار العام، ويمكنهم أيضاً طلب عمل فني مادي عنها.

وقال مونتابونيل لـ ((دي كريبت)): ((أمامنا 365 يوماً لاختيار اللحظة التي تحمل أهمية تاريخية، قد تكون الاحتفال بيوم ولادة أو حدث عالمي)).

وعن إبداعه رقمياً، قال بروجيمان لـ ((دي كريبت))، إن ذلك مكنّه من إنتاج عمل فني في حركة مستمرة، أملاً أن يكون للرمز غير القابل للاستبدال بعداً آخر لم يكن لرسوماته. كما أتاح له استكشاف طرق جديدة للتعبير عن نفسه، قائلاً: ((في اللوحة اختار المادة المصدر، أما مع الذكاء الاصطناعي، فأنا فقط أعطي التعليمات، وبعد ذلك يتم ترتيب كيفية إنشائها بطريقة عشوائية، وليس لي أي تحكم في هذا الجانب))، مشيراً إلى أنه يفضل ذلك، إذ يشعر بأنه أكثر انفصالاً.

علاوة على ذلك، كان مهتماً بشكل خاص بالإمكانات المحددة لتقنية ((بلوك تشين))، قائلاً لـ ((دي كريبت)): ((تأثرت جميع أعمالي وممارساتي بشكل كبير بحركة البانك، لذا تراودني دائماً فكرة أن عملي يحدث اضطراباً)).

دمج عالمين

بالنسبة إلى مونتابونيل، فهو يعتبره ((عملاً فنياً حقيقياً، سواء كان متجذراً في ((ويب 3)) أم لا، مؤكداً أهمية عدم النظر إلى الإبداع الرقمي على أنه نسخة فقيرة من الأعمال الفنية التقليدية، كاللوحات القماشية وغيرها، إذ إنهما ((من الناحية النظرية على قدم المساواة))، حسب قوله.