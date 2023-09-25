«مسار المنحوتات» في «دبي المالي».. احتفاء بالفن المتفرد

باقة من الفرائد الإبداعية العالمية، يضمها المعرض الفني ((مسار المنحوتات)) في مركز دبي المالي العالمي، الذي يلقى إقبالاً كبيراً يتضاعف مع اقتراب اختتام موسمه الثاني، في 30 سبتمبر الجاري، حيث يوفر فرصة الاستمتاع بأكثر من 100 عمل فني استثنائي، لفنانين مبدعين من جميع أنحاء العالم.

وتحت شعار ((حكايات تحت البوابة))، يستضيف المعرض زواره هذا الموسم، للاستمتاع بمشاهدة تشكيلة من الروائع الفنية العصرية والمستقبلية والمبتكرة لفنانين مرموقين ومستقلين، ينتمون لحركات فنية متنوعة من مختلف أنحاء المعمورة. ومن الأعمال الفنية الرئيسة التي يقدمها المعرض، تمثال ناتالي كلارك الكبير ((Spirit of Hathor))، ومنحوتة إيمري يوسف ((Hercules the DJ))، على امتداد المساحات الرحبة المحيطة بمبنى البوابة. ويمكن لعشاق السيلفي التقاط الصور التذكارية أمام أيقونة لورنزو كوين العصرية ((أحب دبي)): ((Love Dubai))، لا سيما بعد الشهرة الكبيرة التي حظي بها هذا العمل الفني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك أيضاً، عمل نوعي للفنانة الإماراتية عزة القبيسي، بعنوان ((بين خطوط الكثبان الرملية))، وهو يمثل قطعة فنية مذهلة، استخدمت فيها الفنانة مواد مستدامة للاحتفاء بالطبيعة الآسرة لدولة الإمارات، فضلاً عن مشاهدة أربع منحوتات للفنان العالمي سلفادور دالي، بما في ذلك ((امرأة الزمن)).

ويمتد معرض ((مسار المنحوتات)) من مبنى البوابة إلى ((جيت أفينيو))، ويدعو الزوار للقيام بجولة لاستكشاف إبداعاته الفنية، سواء كانت معروضةً داخل أو خارج المباني المحيطة بمركز دبي المالي العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن فعالية ((مسار المنحوتات))، تُتيح الدخول المجاني لجميع الزوار، وترحب بالمجموعات المدرسية والجامعية، وعشّاق الفن، وكلاً من المراكز والمعارض الفنية.