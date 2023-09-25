4 مصورات عربيات يروين قصصهن مع الحياة 2 - 3

نواصل حديثنا اليوم عن ذلك التحقيق الصحافي المميز، على موقع مجلة ((سيدتي))، الذي يتناول قصص 4 مصورات عربيات محترفات مع التصوير والمجتمع والتطور التقني الكبير المرتبط بالعمل الفوتوغرافي.

الفوتوغرافية اللبنانية فادية أحمد، وهي أيضاً فنانة تشكيلية ومخرجة سينمائية، تعتبر نشر الصور الفوتوغرافية على منصات التواصل الاجتماعي سبباً لضياع حقوق المصورين، وتؤكد أن كل فنان ومصور معاصر يعكس هويته وشخصيته وأسلوبه من خلال أعماله، ما يُسهّل على نقّاد الفن أو المتخصصين في مجال الفن المعاصر معرفة أن الصورة تنتمي لمجموعة ((فادية أحمد)) الفنية مثلاً، إضافة إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بها يعرض مجموعة وافرة من أعمالها مع حقوق النشر، وكذلك صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتها كفنانة، كحماية جامعي الصور.

وعن واقع التصوير في المجال الأكاديمي، توضح فادية أنه ((لا يوجد اختصاص جامعي يتعلق بفن التصوير حصراً، بل يندرج ضمن الإخراج السينمائي أو التلفزيوني، والسبب يرجع إلى عدم الحاجة إلى دراسة التصوير لأربع سنوات، علماً بأن تحت خانة فن التصوير هناك فئات مثل: التصوير الصحافي والتصوير الفني، وكذلك يمكن لمن لم يتسنَّ له دراسة الإخراج في إطار جامعي أن يلتحق بدورات خاصة لتعلم فن التصوير)).

وتشدّد على الفكرة المتعلقة بالرسائل التي يرسلها الفنان من خلال الصور والمشاعر التي يشاركها عبرها، من دون تمييز بين مصور ومصورة، فالنوع الاجتماعي ليس عائقاً في المجال، لكن الأهم هو الجانب الإنساني للمصور الذي يبرزه من خلال العدسة، فمثلاً المصورون يفوقون المصورات عدداً في مجال التصوير الصحافي الذي يتطلب قدرات جسدية كبيرة، خصوصاً في ساحات الحروب، بجانب حمل المعدات الثقيلة، بينما التصوير في مجال الفن المعاصر يستقبل المصورين والمصورات معاً.

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