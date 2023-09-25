«الأرشيف» يباشر استعدادات تنظيم «الإمارات للتاريخ الشفاهي»

«الأرشيف» يباشر استعدادات تنظيم «الإمارات للتاريخ الشفاهي»
التاريخ
9/25/2023 2:32:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
بدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية التحضيرات اللازمة لمؤتمر الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي والمقرر انعقاده في 25 أكتوبر المقبل، وذلك تتويجاً للجهود التي يبذلها الأرشيف والمكتبة الوطنية لتوثيق المرويات الشفاهية، واستكمال التاريخ المكتوب والرؤية المعرفية التاريخية.
وانسجاماً مع إطلاق قيادتنا الرشيدة عام الاستدامة على العام الجاري 2023 ، فإن النسخة الثانية من المؤتمر ستنعقد تحت شعار: ((استدامة المفاهيم والممارسات المتوارثة والمتناقلة شفهياً))، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات جمع المواد التاريخية ونشرها.
وبالإضافة إلى الأهداف الثقافية والوطنية والإنسانية فإن المؤتمر يستهدف التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والعربية لإتاحة فرص جديدة للتواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات والمطبوعات التي ترقى بمشاريع التاريخ الشفاهي ومنهجيات توثيقه.
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