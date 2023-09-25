«الأرشيف» يباشر استعدادات تنظيم «الإمارات للتاريخ الشفاهي»

بدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية التحضيرات اللازمة لمؤتمر الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي والمقرر انعقاده في 25 أكتوبر المقبل، وذلك تتويجاً للجهود التي يبذلها الأرشيف والمكتبة الوطنية لتوثيق المرويات الشفاهية، واستكمال التاريخ المكتوب والرؤية المعرفية التاريخية.

وانسجاماً مع إطلاق قيادتنا الرشيدة عام الاستدامة على العام الجاري 2023 ، فإن النسخة الثانية من المؤتمر ستنعقد تحت شعار: ((استدامة المفاهيم والممارسات المتوارثة والمتناقلة شفهياً))، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات جمع المواد التاريخية ونشرها.

وبالإضافة إلى الأهداف الثقافية والوطنية والإنسانية فإن المؤتمر يستهدف التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والعربية لإتاحة فرص جديدة للتواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات والمطبوعات التي ترقى بمشاريع التاريخ الشفاهي ومنهجيات توثيقه.