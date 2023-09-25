بدور القاسمي: مهرجان «تنوير» يعيد اكتشاف حكمة القدماء ويحتفي بالثقافات

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسسة والموجهة لـ((مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة))، أن المهرجان يدعو إلى إعادة اكتشاف حكمة القدماء والاحتفاء بها عبر جمال موسيقى الثقافات الأصيلة التي تستحضر تراثنا العالمي وتحافظ على عاداتنا، ولهذا حمل المهرجان اسم تنوير، فهو يدعو إلى تجمع العقول والقلوب ونحن في الشارقة نقدم دعوة مفتوحة لكل من يبحث عن تواصل حقيقي وعميق مع نفسه ومع العالم ولكل من يأمل استعادة الشعور بأصالة الماضي ويتنفس هواءً نقياً وسط الطبيعية.

جاء ذلك في مناسبة إعلان افتتاح إمارة الشارقة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، الباب لاكتشاف جمال الفن وقوة الحكمة في استعادة الجذور الأصيلة للثقافات الإنسانية، إذ تنظم برؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أول مهرجان من نوعه في المنطقة: ((مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة))، لتجمع الجمهور في صحراء منطقة مليحة، من 24 وحتى 26 نوفمبر المقبل مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويوجّه المهرجان دعوة للجمهور لاكتشاف أسرار الثقافات الأصيلة عبر سلسلة فعاليات تجمع الموسيقى والحرف اليدوية وتقدم مأكولات من مختلف المطابخ التقليدية في العالم إضافة إلى أنشطة تستكشف وتعزز تواصل الأفراد مع ذاتهم وورش عمل، إذ ينطلق المهرجان من رؤية تؤمن بضرورة ترسيخ علاقة المجتمع بالتراث والثقافات المتنوعة.

ويصحب المهرجان الجمهور في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس عبر جلسات اليوغا والتأمل ومحطات تجريب أطباق صحية، ويخاطب العالم برسالة مركزية يدعو فيها إلى تبني خيارات حياة مستدامة تحافظ على الطبيعة وتهتم بمواردها، إذ يقدم مفهوماً جديداً للمهرجانات الفنية المستدامة وينطلق من إيمان الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بضرورة حماية الطبيعة.