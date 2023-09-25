«اللياقة البدنية» يشارك في البطولة الإماراتية التركمانستانية

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة منتخب الإمارات للياقة البدنية في البطولة الإماراتية التركمانية للألعاب التكتيكية والتي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل، وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية دعوة سفارة دولة الإمارات في تركمانستان، للاعبي الإمارات للمشاركة في المنافسات والجهود التي تبذلها لتنظيم البطولة، وبما يعكس مكانة لاعبي الإمارات على المستوى الدولي، متمنياً النجاح للبطولة بحيث تظهر بأفضل صورة فنية وتنظيمية.

يترأس أحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية، بعثة منتخب الإمارات، والتي تضم 5 لاعبين هم: علي درويش المري، ومعتصم الفاضل، وأبوبكر محمد الحوقاني، وراشد محمد المري، وسالم محمد ال علي، وأحمد حميد الزعابي.

من جانبه، وصف رئيس البعثة أحمد بن ظبوي المشاركة في البطولة الحالية بالمهمة في جوانب عدة منها تعزيز التعاون الرياضي مع جمهورية تركمانستان، وفرصة للاحتكاك الرياضي مع اللاعبين، تمهيداً للمشاركة في البطولات القارية المقبلة، موضحاً: نتطلع إلى تسليط الضوء على تجربة الإمارات المتطورة في ممارسة رياضة اللياقة البدنية والمساعدة في نقل هذه التجربة إلى الجانب التركماني.

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