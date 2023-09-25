«زلزال 77» يعتلي قمة الشباب في «الشراعية 22 قدماً»

توج القارب ((زلزال 77)) لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله بطلاً لفئة الشباب ((تحت 21 عاماً)) في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024.

ونجح طاقم القارب ((فلاح 25)) لمالكه عبدالعزيز محمد الحمادي وبقيادة النوخذة محمد عابد محمد الحمادي في تحقيق المركز الأول على مستوى القوارب المشاركة في منافسات فئة الناشئين تحت 16 عاماً بعد تنافس ساخن امتد على مسار كورس السباق لأكثر من 5 أميال بحرية.

حدث

وسجل الحدث نجاحاً رائعاً بفضل الجهود التنظيمية من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشركاء النجاح من الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية، حيث جمع السباق ما يزيد على 40 قارباً اصطفت جميعها عند خط البداية قبالة جزر العالم، وأبحرت بعد إعلان إشارة البداية نحو خط النهاية بالقرب من فندق برج العرب.

وأظهر النواخذة الشباب والناشئون والبحارة المشاركون مستويات تنافسية مميزة عكست مدى جاهزيتهم للموسم الجديد، الذي يتضمن العديد من المحطات في شواطئ الإمارات، حيث نجح طاقم القارب ((زلزال 77))، في انتزاع صدارة الترتيب في السباق والتفوق في فئة الشباب متقدماً على طاقم القارب ((برق 85)) لمالكه حمد هادي المنصوري وبقيادة النوخذة خميس إبراهيم الحمادي، الذي حل ثانياً، وطاقم القارب ((سلطان الخير 32)) لمالكه ناصر سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة محمد صالح جاسم، الذي جاء في المركز الثالث.

منافسة

وعلى مستوى فئة الناشئين تحت 16 عاماً، نجح القارب ((فلاح 25)) في التقدم على قوارب هذه الفئة، تاركاً المركز الثاني لمنافسه القارب ((الخياي 49)) لمالكه محمد عبدالرحيم المرزوقي وبقيادة النوخذة سيف خالد المرزوقي، بينما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب ((الفهد 79)) لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة راشد جاسم معيوف.

من جانبه، أشاد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالنجاح الذي صاحب السباق والجهود المخلصة من اللجان المنظمة والدور الكبير لشركاء النجاح، وأيضاً تعاون الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، وقال: نحن سعداء غاية السعادة بالمشاركة المبهجة من أبطال المستقبل والجيل الصاعد في السباقات البحرية من نواخذة وبحارة حضروا من أجل استمرار إرث الآباء والأجداد، وأظهروا مهارات طيبة تعاملوا بها مع ظروف وحالة البحر وتغيير سرعات الرياح.

وعقب السباق، قام محمد سيف المري، يرافقه عيسى عارف، بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة في كل فئة، وهم نواخذة القوارب أبطال فئة الشباب ((زلزال 77))، و((برق 85))، و((سلطان الخير 32))، وأبطال فئة الناشئين نواخذة وبحارة القوارب ((فلاح 25))، و((الخياي 49))، و((الفهد 79)).

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