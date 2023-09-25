500 مشارك يشعلون المنافسة في تحدي الثلج في «سكي دبي»

أشعل 500 مشارك أجواء المنافسة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية ((تحدي الثلج))، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ((ماجد الفطيم))، التي شهدت نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وحضر المنافسات سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وإينياس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة ((ماجد الفطيم)) للترفيه والتسلية والسينما، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشهد الحدث أكبر عدد من المشاركين من 65 جنسية منذ انطلاقه، كما شارك في المنافسات عدة فرق من مختلف المؤسسات الحكومية، منها هيئة المعرفة، وشرطة دبي، وهيئة الصحة، ودشنت فئة المحترفين منافسات التحدي ، تلتها فئة ((جست فور فن)).

نتائج

وفاز الفرنسي ألكسنر فيدوتوف بالمركز الأول في فئة المحترفين رجال، تلاه الأمريكي ريتش زيلنسكي في المركز الثاني ، وحل الإماراتي حميد المهيري في المركز الثالث، وفي فئة السيدات المحترفات فازت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا بالمركز الأول، تلتها الأسترالية كاريس براون وتلتها الجواتيمالية باولينا باسكارو.

وفي فئة الهواة الفردي رجال فاز الإماراتي خليفة محمد بالمركز الأول ، تلاه المغربي محمد مولاي ثم الفرنسي جاد حمدان ،وفي فئة السيدات فازت الإسبانية لوز باريوس بالمركز الأول ، تلتها الطاجاكية نيجينا لولاكوفا في المركز الثاني تليها الأمريكية زينب أبودان.

وواجه المتسابقون من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15 - 60 عاماً، العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 22 عائقاً وأقيمت المنافسات ضمن فئة النخبة، الرجال والسيدات الذين تمكنوا من إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلطة (جست فور فن)، وهي فئة مفتوحة لجميع المستويات البدنية، وتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق.

تعاون

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ووصل عدد الفعاليات والمسابقات الثلجية خلال العام إلى 13 حدثاً سنوياً تقام في سكي دبي.

ومن أبرزها سباق الجري الثلجي، يوغا الثلج، بطولة الكرة الطائرة على الثلج، المعسكر الثلجي النسائي، بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحر، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية.

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