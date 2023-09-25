موسى ماريغـا: عشقي للإمارات وراء اختياري الشارقة

أكد المالي موسى ماريغا أن عشقه للإمارات وراء اختياره اللعب في الشارقة بالرغم من العروض المغرية التي تلقاها من أندية مختلفة بعد نهاية تجربته مع الهلال السعودي، التي استمرت لموسمين متتاليين، وقال: عندما انتقلت للعب في الهلال قبل عامين اختارت أسرتي العيش في دبي، ولذلك زاد ارتباطنا الوثيق بالإمارات، الحياة جميلة هنا، أبنائي يدرسون بدبي، هم أيضاً سعداء بالعيش في الإمارات، والمهم بالنسبة لي أن أكون قريباً منهم، عندما تكون عائلتك سعيدة بإمكانك أن تقدم أفضل ما لديك في كرة القدم، لذا اخترت اللعب للشارقة، وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعات الجماهير وجزء من نجاحات جديدة يحققها الفريق في الموسم الحالي.

مواجهة

واعتبر ماريغا نفسه محظوظاً لاختياره اللعب في الشارقة، وأضاف: المدينة جميلة، وفريقنا جيد ويضم العديد من اللاعبين الممتازين، أنا سعيد بالظهور الأول لي في الدوري الإماراتي، لست راضياً على المستوى الذي ظهرت عليه أمام النصر، ما يفرض علي بذل المزيد من الجهد، وأنتظر المباراة المقبلة بشوق لتسجيل هدفي الأول.

ويستعد ماريغا للظهور الثاني في دوري المحترفين، الخميس المقبل، عندما يواجه فريقه الشارقة نظيره العين في الجولة الرابعة.

فوز

وأكد المهاجم المالي أنه متعطش دائماً للألقاب ويطمح لتعزيز مسيرته بالمزيد من التتويجات مع الشارقة، وقال: ثقافة الفوز ترافقني أينما ذهبت، لقد جئت إلى هنا من أجل الفوز ثم الفوز، نملك فريقاً قوياً ويمكننا المنافسة على جميع الألقاب.

تجربة

وعن تجربته السابقة مع الهلال، قال ماريغا: إنه شرف لي أن أكون أحد المهاجمين الذين ارتدوا قميص هذا النادي.

وأضاف: حصلت مع الهلال على جميع الألقاب التي يتوجب الفوز بها، وستكون تجربتي الجديدة مع الشارقة فرصة جديدة لي لتحقيق المزيد من التتويجات في مسيرتي.

وأثنى ماريغا على الدوري الإماراتي ، مبيناً إنه أحد أفضل الدوريات العربية تنظيمياً وفنياً ويضم العديد من اللاعبين المتميزين من مدارس كروية مختلفة، كما أن المستوى الجيد سواء للاعبين الإماراتيين أو الأجانب، زاد من الإثارة والندية في المسابقة منذ الانطلاقة الأولى، متوقعاً أن تشهد النسخة الحالية أداءً قوياً من كافة فرق المقدمة، كما أن الصراع على لقب دوري أدنوك للمحترفين لن يُحسم إلا في الأمتار الأخيرة.

75 مباراة

خاض موسى ماريغا خلال مشواره مع الهلال 75 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 7 أهداف، وقاد الفريق للتتويج بـ 4 ألقاب هي دوري أبطال آسيا 2021، والدوري السعودي، وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية.

وحقق على مدار مسيرته الكروية لقب الدوري البرتغالي (مرتين) مع بورتو، في موسمي (2019 - 2020)، و(2017 - 2018)، وكذلك كأس البرتغال مع بورتو في نسخة (2019 - 2020)، وكأس السوبر البرتغالي مرتين أيضاً مع بورتو في نسختي (2018 و2020).

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