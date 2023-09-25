بالأرقام.. النصر ثاني أسوأ بداية في دوري أدنوك للمحترفين

تشير الأرقام إلى أن النصر في ثوبه الجديد أسوأ من الموسم الماضي الذي حصد فيه العميد 5 نقاط في الجولات الثلاث الأولى بفوزه في مباراة وتعادله في مباراتين مقابل صفر نقاط الموسم الحالي.

وبخسارته، أول من أمس، على يد الشارقة بهدف دون رد، تعرض النصر لثاني أسوأ بداية له في تاريخه بدوري المحترفين بعد موسم 2018 - 2019، الذي سجل أيضاً 3 هزائم متتالية للفريق مع قبول خط دفاعه 10 أهداف مقابل 8 حالياً.

وأثارت الخسارة الثالثة على التوالي خوف جماهير النصر من تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما عانى الفريق من خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

واستعانت جماهير ((العميد)) بشخصية المحقق شرلوك هولمز في محاولة منها لفك لغز ابتعاد فريقها عن لقب الدوري منذ 37 عاماً، حيث قام مشجعو النصر برسم ((تيفو)) في المدرجات قبل مباراة الشارقة يتضمن شخصية هذا المحقق وشعار الدوري في إشارة منهم أن حالة الفريق تستوجب تحقيقاً لفك هذا اللغز الغامض.

تطور

وأكد الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب النصر، أن فريقه افتقد للحظ بالنظر إلى مجريات المباراة، حيث أوجد العديد من الفرص، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى أهداف، وقال: حزين لنتيجة المباراة، لكن من الواضح أن أداء الفريق يتطور، وهذا أمر إيجابي. وأضاف: لا يمكنني أن أكون راضياً عن النتيجة، خصوصاً أنها الخسارة الثانية على ملعبنا، في المقابل هناك تحسن في أداء الفريق، وليس من السهل اللعب أمام الشارقة، لقد افتقدنا الحظ في بعض الأحيان، أنا متأكد من تحسن النتائج.

وأوضح غوران أن من حق الجماهير أن تغضب بسبب الهزائم الثلاث، ولكن عليهم أن يستمروا في دعم الفريق، مؤكداً أن سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر، وقال: أثق تماماً أن النتائج الجيدة ستأتي، نحتاج إلى الكثير من العمل وبذل المزيد من الجهود.

لا قلق

وأعرب المدرب الصربي عن عدم قلقه من مستقبله مع الفريق، وقال: مسألة البقاء ليست بيدي، أعمل بشكل جدي، لكن النتائج لم تكن في مستوى التوقعات، لست قلقاً، وأعلم أن النتائج الإيجابية ستأتي والمستقبل سيكون أفضل، الجميع يتحملون المسؤولية، من واجبي كمدرب أن أدافع عن اللاعبين.

وقال حمدان الكمالي، لاعب النصر: مبارك على الأداء، وحظ طيب على النتيجة، لا أحد راضٍ عن وضع الفريق حالياً بعد 3 هزائم متتالية، أوجدنا العديد من الفرص، لكن لم يحالفنا الحظ في التسجيل، في المقابل سجل الشارقة من كرة ثابتة واحدة، إذا استمرينا على هذا الوضع فسنتعرض لسيناريو الموسم الماضي.

انتصارات

من جهة أخرى، أعرب الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، عن رضاه عن أداء فريقه بعد العودة إلى سكة الانتصارات، وقال: كنا نعلم مدى صعوبة المباراة نظراً للوضعية التي كان عليها الفريق المنافس بعد خسارته في مباراتين متتاليتين، كما أن الشارقة قادم من مشاركة في دوري أبطال آسيا، التي قدم فيها مستوى عالياً جداً.

وأضاف: أهنئ اللاعبين على الجهود التي بذلوها في طقس شديد الحرارة، لقد فزنا بثلاث نقاط مهمة في مشوارنا، سنواصل العمل لتحقيق الانسجام داخل الفريق.

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