6 عوامل وراء سداسية «الزعيم» في عجمان

تابع العين توهجه الذي بدأه منذ أول مباراة له بالموسم والذي امتد وتمدد على المستوى ((الآسيوي)) ليحقق فوزاً كبيراً وغير مستغرب على ضيفه عجمان مقابل تراجع مخيف لهذا الأخير على مستوى الأداء والنتائج حتى الآن، وقادت 6 عوامل على الأقل لفوز ((الزعيم)) بالستة على ضيفه ((البرتقالي)).

1 توهج العين

أكد العين ومنذ أول مباراة له بالموسم عزمه القوي على تحقيق النتائج الإيجابية للمنافسة على كل البطولات المطروحة محلياً وآسيوياً، وهو ما يفسر انتصاراته المتتالية في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكذلك دوري أبطال آسيا، ويبرز فوزه على بختاكور الأوزبكي بثلاثية نظيفة في أرضه ووسط جمهوره كعامل مهم عزز من معنويات اللاعبين، وانعكس ذلك على مردودهم أمام عجمان ليثمر ذلك سيطرة كاملة على مستوى الأداء والنتيجة السداسية.

2 تراجع عجمان

على عكس العين، تابع فريق عجمان تراجعه على مستوى الأداء والنتائج، بداية من خسارته في الجولة الأولى من الدوري أمام شباب الأهلي بالثلاثية النظيفة وتعادله بأربعة أهداف لمثلها أمام الإمارات بالجولة الثانية، وكذلك تعادله مع النصر ذهاباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وخسارته إياباً بالأربعة ليحصد الفريق نقطتين فقط من 5 مباريات خاضها بالدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو ما انعكس سلباً على الحالة المعنوية للاعبي الفريق والذين انهاروا تماماً أمام العين بعد تخلفهم بالهدف الأول.

3 تعدد مصادر الخطورة

من العوامل التي قادت العين للفوز الكبير تعدد مصادر الخطورة بالفريق البنفسجي، إذ يوجد عدد كبير من اللاعبين المتميزين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز مثل رحيمي واتزيلي، ولابا كودجو، وبارك، ويحيى نادر، وكاكو، وبندر الأحبابي، وهو ما يتسق تماماً مع أسلوب وطريقة المدرب الهولندي ألفريد شرودر الذي اعتمد أسلوب الكرة الشاملة، وهو الأمر الذي أتاح التفوق الكبير للفريق البنفسجي.

4 غيابات ((البرتقالي))

عانى عجمان أمام العين من غيابات عدة في صفوفه، حيث افتقد لخدمات الحارس محمد يوسف، ووليد اليماحي، ولاعب متوسط الميدان المغربي، أنس ميتاش، وقبل ذلك خروج فراس بالعربي الذي كان أحد أبرز أركان الفريق، كما بدا أن الفريق البرتقالي لم ينسجم بعد مع أسلوب المدرب كايو زاناردي، بعد رحيل مدربه السابق غوران، إضافة إلى عدم تأقلم اللاعبين الأجانب الجدد مع زملائهم.

5 افتقاد الروح الجماعية

كذلك افتقد عجمان في مباراته أمام العين روح اللعب الجماعي والتي كانت أبرز سماته المميزة في الموسم الماضي، إذ ظهر متباعد الخطوط وانعدم التفاهم بين عناصر الوسط والدفاع والهجوم كما مال عدد من لاعبيه للعب المظهري والفردي، وهو ما انعكس سلباً على المنظومة الدفاعية ككل، الأمر الذي أوجد ثغرات عدة نفذ منها العين بسهولة ليمطر شباكه بأهدافه الستة.

6 تألق رحيمي

يبدو أن المغربي سفيان رحيمي استفاد كثيراً من النقد الذي وجده بعد ظهوره دون المستوى في الجولتين الأولى والثانية، إذ تألق بشدة أمام البرتقالي ليسجل هدفين رائعين ويتسبب في الثالث بعد تسديدته التي اصطدمت بالمدافع عبد الرحمن أحمد، وولجت الشباك، وعوض تألق اللاعب رحيمي تراجع مستوى المهاجم لابا في المباراة رغم تسجيله هدفاً في وقت متأخر من المباراة فناب عنه في التسجيل ليسهم بنصيب الأسد في الفوز الكبير للفريق.

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