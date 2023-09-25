خيول جودلفين تتألق في مضمار نيوبري

تألقت خيول جودلفين في اليوم الأول من سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول، على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، وظفر ((موفي ميكر)) بقيادة الفارس ((كيران أونيل)) وإشراف المدرب سعيد بن سرور بلقب سباق ((هنري بونسونبي ميموريال ميدن ستيكس)) لمسافة 1,200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.15.78 دقيقة، فيما نجح المدرب المخضرم ريتشارد هانون بإحراز ثنائية مستحقة عبر ((سيرين سيراف)) و((بويفريند)) بقيادة الفارس ((بات دوبس))، الذي حقق الفوز بالشوطين التاليين، ((سوق دبي الحرة مليئة بالمفاجآت فيليز كوندشنز ستيكس))، الفئة الثانية، و((سوق دبي الحرة نيرسري كاب))، الفئة الرابعة، وبلغت مسافة كل شوط 1,400 متر، وحقق ((بويفريند)) الفوز بفارق رقبة واحدة فقط، في أول فوز له بعد أربع إخفاقات، وهو فوز أكمل به المدرب المتألق ((هانون)) الرقم 100 من الانتصارات بالموسم.

وأقيمت في اليوم الافتتاحي سبعة أشواط، كان من أبرزها ((كأس سوق دبي الحرة ستيكس-الفئة الأولى)) للمهور بعمر 3 سنوات وما فوق، لمسافة 1,400 متر، وتمكن ((بوب ماستر)) بقيادة ((روس كوكلي)) وإشراف المدرب ((إيد وولكر)) للفوز بالشوط ، بعد أن تقدم على نحو مفاجئ على منافسيه القويين ((الضاري)) بقيادة ((جيم كراولي)) وإشراف المدرب ((ويليام هاجاس))، و((المبحر)) بقيادة ((توم ماركواند)) وإشراف نفس المدرب.

وخطف المهر ((أراي)) الأضواء في اليوم الختامي للسباقات بإحرازه فوزاً كبيراً في شوط ((سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس)) (جروب 2 ــ الفئة الأولى) العريق والمخصص للخيول بعمر العامين، حيث نجح الفارس الآيرلندي ((أوشين مورفي)) في قيادة المهر لقطع مسافة الشوط البالغة 1,200 متر أولاً، بزمن قدره 1.17.29 دقيقة، ليهدي المدرب ((أندرو بولدينغ)) جائزة الشوط .

وأشاد بولدينغ بالأداء القوي الذي قدمه ((أراي))، وبتجاوزه لمنافسين أقوياء مثل ((سبانيش فوينكس)) بقيادة جيمس دويل، حيث قال: ((نسعى للمشاركة بأفضل ما لدينا في هذا الشوط وخاصة بعد مضي (أكثر من 20 عاماً) لم نتمكن خلالها من الفوز بهذا السباق، ونحن سعداء بهذا الإنجاز)).

شهد اليوم الختامي سبعة أشواط، ورعت سوق دبي الحرة خمسة منها، وكانت البداية مع شوط ((الكأس العالمي لمطار دبي الدولي)) (جروب 3 ــ الفئة الأولى) لمسافة 1000 متر تقريباً، للمهور بعمر 3 سنوات وما فوق، وفاز به ((ثاندربير)) بقيادة ((شين ليفي)) وإشراف المدرب الشاب ((جاك دافيسون))، تقدم على 4 منافسين كبار، مؤكداً حضوره القوي بعد تحقيقه فوزاً سابقاً في رويال أسكوت .

ونجح ((نوت سو سليبي)) بقيادة ((أوشين مورفي)) وإشراف المدرب ((هوفي موريسون)) في حسم نتيجة الشوط الثاني ((سوق دبي الحرة أوتوم كاب هانديكاب)) لصالحه، بزمن 3.3.29 دقائق، . بينما ذهبت جائزة الشوط الثالث إلى ((بالانس بلاي)) بقيادة ((هيكتور كروتش)) وإشراف ((رالف بيكيت)).

وتألق الفارس ((كالوم شيبارد)) في الشوط الختامي للحدث ((أروع مفاجآت سوق دبي الحرة هانديكاب)) لمسافة 1,600 متر، عندما قاد ((سيتي أوف يورك))، الذي يشرف على تدريبه ((ديفيد سيمكوك))، إلى خط النهاية أولاً، بزمن 1.45.47 دقيقة.

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وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نعتز بشراكتنا العريقة مع مضمار نيوبري في عامها الـ 28، ونحن سعداء برعايتنا الرئيسة لسباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية التي تُعد من أبرز سباقات الخيول الأوروبية

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