الإمارات تحلّق بفضية وبرونزية الجودو في «آسياد هانغتشو»

حلّقت بعثة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو بميداليتين فضية وبرونزية، في أول حصاد للعرب بالمنافسات، وتحقق الإنجاز عن طريق منتخب الجودو؛ إذ نجحت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو في الفوز بفضية وزن تحت 52 كلغم، وقدمت مستويات متميزة في بداية المباراة الأولى التي فازت فيها على بطلة كوريا الشمالية وي كيم، وواصلت مشوارها في الفوز على الأندونيسية مريم مهراني، ثم الكورية الجنوبية جونغ ييرين، وخسرت في المباراة النهائية أمام نظيرتها الأوزبكية كيلدييوروفا ديورا لتحصد الفضية، كما فاز نارمند بيان لاعب منتخبنا للجودو بالميدالية البرونزية في وزن تحت 66 كلغم وتغلب على نظيره الأوزبكي نوريلاف ساردور في الخطوة الأخيرة في مشواره وتوّجت أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بشيرات خرودي بالفضية عقب نهاية المنافسات.

وتخوض باتسو ألتان لاعبة منتخبنا للجودو اليوم منافسات وزن تحت 57 كلغم، مع فريزي كليمانس من لاوس، فيما يلاقي لاعبنا تاتا لاشغيلي نوجزاري، اللاعب الياباني أوينو يوهي في وزن تحت 81 كلغم.

ثقة

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس وأعضاء بعثتنا المشاركة في الدورة، بالميداليتين الفضية والبرونزية، وتحقيق بشيرات خرودي أول ميدالية فضية لبعثة اللجنة الأولمبية في الدورة، بعدما تخطت بكل نجاح وثقة المنافسات كافة في وزن تحت 52 كلغم كما أضاف نارمند بيان الميدالية البرونزية بفوزه على بطل أوزبكستان في وزن تحت 66 كلغم.

وأشار الدرعي في اتصاله بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد إداري البعثة، إلى أن ما تحقق من إنجاز في بداية المشوار استثمار لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وجهود الجهاز الفني للجودو، راجياً أن يواصل المنتخب تألقه وتفوقه لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في مختلف الأوزان ولمنتخباتنا المشاركة في الدورة التوفيق والنجاح.

أداء لافت

قدم منتخب الإمارات للرجبي أداءً لافتاً في مستهل مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية ونجح في تحقيق انتصارين متتاليين على نظيره النيبالي بنتيجة 55 - 7، والأفغاني بنتيجة 31 - 5، قبل أن يخسر في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الصيني بنتيجة 42 - 10 ليحل منتخبنا في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويتأهل إلى ربع النهائي، لمواجهة المنتخب الياباني بطموح حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وأعرب سعود عبدالحكيم بالشالات، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، عن فخره بأداء الفريق، معبراً عن تطلع المنتخب لتقديم الأفضل في البطولة والمنافسة بقوة حتى نهاية المشاركة.

الشطرنج

واستهل منتخبنا الوطني للشطرنج مشاركته في الدورة ببطولة الشطرنج السريع الفردي في الجولة الأولى التي انتهت بخسارة روضة السركال من نظيرتها الهندية درونافالي وخسارة وافية المعمري من السنغافورية غونغ كيانيون، وفي الجولة الثانية فازت روضة السركال على الكورية كيم سارانج، وخسرت وافية المعمري من فنغ يونيس من هونغ كونغ.

الرياضات الإلكترونية

وفي الرياضات الإلكترونية ودع ثنائي منتخبنا أحمد السويدي وعلي الحمادي منافسات مسابقة فيفا، ويتبقى للمنتخب المشاركة في مسابقتي الأساطير وستريت فايتر.

وفي المبارزة أنهت كل من زينب الحوسني وشيخة الزعابي لاعبتي منتخبنا مشاركتها بسلاح الايبيه الفردي إذ خرجت الأولى من دور المجموعات، فيما تأهلت شيخة الزعابي لدور الـ32 بعد فوزها على الكمبودية مونيكا قبل أن تودع المنافسات عقب خسارتها من التايلاندية كوراوان، كما اختتمت ياسمين تهلك رامية منتخبنا مشاركتها في مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار.

مشاركات

يستمر مشوار منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية اليوم ويفتتح منتخبنا الوطني للملاكمة مسيرته في الدورة عن طريق حسين الشمار الذي يلاقي نظيره الأردني زياد ايشاش ضمن منافسات وزن 70 كلغم وتعد المنافسات محطة تأهيلية مباشرة إلى ((أولمبياد باريس)).

ويفتتح منتخبنا الوطني للسباحة مشواره عن طريق مها الشحي بمسابقة 200 متر حرة التي تشهد مشاركة 23 سبّاحة ومن بينهن السبّاحة هوغي سيوبهان صاحبة الرقم القياسي الآسيوي كما يخوض عمر الحمادي سباق 100 متر صدراً بمشاركة 28 سبّاحاً ومنهم الصيني تشين هاييانغ صاحب الرقم القياسي الآسيوي.

ويفتتح منتخبنا للتايكواندو مشواره بمشاركة عبدالله المازمي أمام لاعب هونغ كونغ شيوك تشون في منافسات وزن 58 كلغم، ويشارك منتخبنا للشراع بـ4 سباقات وهي إلكا 4 أولاد عن طريق محمد الزعابي، وإلكا 4 بنات عن طريق كاميليا القبيسي، وإلكا 6 بمشاركة ضحى آل بشر، وإلكا 7 عن طريق عادل خالد.

ويشارك الرامي عبدالله إبراهيم في رماية البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار، فيما تخوض الهيام البلوشي مسابقة الفلوريه لفردي السيدات.

ويبدأ منتخبنا الوطني للفروسية اليوم فحص الخيول ويشارك المنتخب بالرباعي محمد السركال وعلي الجهوري وبيانكا سكويتزو ناتالي لانكيستير

فيما يصل اليوم منتخبنا الوطني للغولف ويضم محمد وأحمد سكيك، وراشد الجسمي.

تفقد

قام وفد الإمارات الرسمي بزيارة قرية الرياضيين في هانغتشو وتم الاجتماع بمجموعة من الرياضيين والتأكيد على أهمية السعي إلى حصد أكبر عدد من الميداليات ورفع علم الوطن في المحفل المهم، تطبيقاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كما تفقد الوفد القرية ومختلف التجهيزات التي تخدم الرياضيين من 45 دولة.

استعدادات

أكد عمر الحمادي لاعب منتخبنا للسباحة أن استعداداته لدورة الألعاب الآسيوية مستمرة منذ مشاركته في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر في يوليو الماضي، وأن مشاركته في ((آسياد هانغتشو)) تعد محطة مهمة قبل البطولة العربية المقررة في أبوظبي أكتوبر المقبل وبطولة آسيا للسباحة في الفلبين ديسمبر المقبل وبطولة العالم ((قطر 2024)).

وأشار الحمادي إلى أنه يطمح إلى تقديم مستويات مشرفة في دورة الألعاب الآسيوية واكتساب المزيد من الخبرة، ولا سيما أنها تشهد مشاركة العديد من الأبطال العالميين الأولمبيين ويتقدمهم الياباني دايا سيتو بطل العالم 4 مرات والحاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو في سنة 2016.

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