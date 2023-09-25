الحكومة الأمريكية و«غوغل».. القيم الرأسمالية أولاً

يحسب للقائمين على شؤون الاقتصاد الأمريكي وشجونه، فقهاً ومؤسسات، أن انشغالهم بمعالجة التحديات المستجدة لدور بلادهم ومكانتها الريادية على الصعيد الخارجي لم يصرفهم عن الاهتمام بحراسة الأسس والمرتكزات القيمية والقواعد القانونية، التي يقوم عليها هذا الاقتصاد وتفاعلاته في الداخل.

أهل الحل والعقد الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يغفلون لحظة في هذه الأيام عن متابعة التداعيات الراهنة والمحتملة لقضايا تحلق بإلحاح في الآفاق العالمية من قبيل التمدد والنمو المتسارع للاقتصاد الصيني، وصولاً إلى تغلغل منتجاته في تضاعيف المتاجر والبيوت الأمريكية وتردد بعض الحلفاء والأصدقاء المقربين في الانصياع لرغبات واشنطن بتشديد المقاطعة بحق الخصم الروسي، الهادف بقوة إلى إزالة القطبية الأمريكية الأحادية الرابضة على قمة النظام الدولي لقرابة أربعين عاماً.

لا تفصل نخب الحكم والسياسة في الولايات المتحدة بين مقاومة الرياح السلبية العاتية الناشئة عن هذه المتغيرات الكبرى ومثيلاتها في البيئة الدولية، وبين الرعاية الواجبة لأصول ومفردات العقد الاجتماعي والاقتصادي الحاكمة للتجربة النظامية الأمريكية الليبرالية برمتها. وتقع مكافحة الاحتكار بكل صوره، سواء اضطلعت به شركات كبرى أو كارتيلات (التي تعني اتفاق مجموعة من الشركات على منع المنافسة فيما بينها)، في صلب هذه القواعد والمفردات.

المعنى هنا باقتضاب أن الحفاظ على الأجواء التنافسية الحرة، الملتزمة بأطر حقوقية وقانونية صارمة، لجهتي الإنتاج والاستهلاك، يمثل أحد أهم أقانيم النظام الرأسمالي الأمريكي، بل والحلم الأمريكي الاقتصادي ذاته، ولسنا بحاجة للتذكير بأن هذا الأقنوم، أي التنافس الحر، يستطرد إلى الجوانب والأنشطة الأخرى الموصولة بتفاعلات الحياة السياسية ومساقاتها.

ولا شك أن من لا يعي هذه القناعة ولا يسبر مضامينها العميقة يضل الطريق في محاولة تفسير أبعاد القضية المثارة من جانب قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، ضد المجموعة التكنولوجية الجبارة المعروفة بشركة ((غوغل))، والقصة بإيجاز أن المدعي الحكومي يتهم ((غوغل)) باحتكار نحو 90 % في مجال البحث على شبكة الإنترنت، وبالتالي تهيمن على أسواق الإعلانات الرقمية، وذلك بعقد اتفاقات مع شركاء المتصفحات والهواتف مثل ((آبل)) و((سامسونغ)) و((أوبرا)) و((موزيلا))، ويذهب الادعاء إلى أن هذه ((الصفقات)) تتعارض مع حرية التنافس وتطرد المنافسين من سوق أعمال البحث، ومن ثم تؤدي إلى تعطيل التجديد والابتكار وتحسين الإنتاج في مجال تتصاعد أهميته يوماً تلو الآخر.

اللافت في منطق الادعاء أنه يضع يده على السبب الجوهري للدفاع عن ((حرية المنافسة)) في التجربة الأمريكية، بل وفي عموم النظم الرأسمالية، وهو أنها تقاوم الكسل البحثي وتستحث المعنيين، منتجين ومستهلكين، على الارتقاء بالأداء وتجويده. نفهم هذا من إشارة المدعي العام ((بالنظر إلى احتكارها للسوق، فإن ((غوغل)) تخنق الإبداع، فهي ليست مضطرة إلى تحسين محرك البحث الخاص بها للحفاظ على حصتها المضمونة)).

الاشتباك القائم بين الدوائر الحكومية الرقابية المعنية وبين ((غوغل))، وما يتصل به من مناظرات ومجادلات ودفوع، ينطوي على رسالة لكل من يعنيهم استشراف مدى صلابة الفكرة الرأسمالية ومبادئها في أقوى الدول أوالاقتصادات الراعية لها، فبين يدي هذا الاشتباك لا تقاوم الدولة الأمريكية فقط تغول ((غوغل)) واستقواءها على المنافسين، وإنما تدافع أيضاً عن كينونة هذه الفكرة وعن تفعيل الأطر القانونية الحامية لها. ونزعم أن افتقاد معظم الدول التي تبنت الفكر الاشتراكي أو الشيوعي ذاته لهذا المشهد الأمريكي هو أحد أهم عوامل شحوب هذا الفكر، ثم تصدع النظم القائمة عليه في هذه الدول.

قضية ((غوغل))، بتفاصيلها المعلنة والمستترة، تظل في التحليل الأخير أزمة كاشفة وذات دلالة معتبرة على استعصام القطب أو النظام الرأسمالي الأكبر بمثله ومبادئه وأيديولوجيته. وليس لدينا ما يسمح بالاعتقاد بأن هذا النظام سيتهاون في حق هذه المثل والمبادئ، لا مع ((غوغل)) ولا مع غيرها. الأرجح أن النظام سوف ينال حقوقه وحقوق فكرته، مستخدماً هراواته الفقهية والقانونية الكثيرة.