«السبّورة والطبشور»

في موقف آخر، يتكرّر المشهد الأوروبي أو الغربي القائم على مبدأ العودة إلى الوراء، وهذه المرّة من وزيرة تعليم في إحدى الدول الاسكندنافية، بعد أن لاحظت إفراطاً في استخدام التكنولوجيا الرقمية حتى وصلت إلى الحضانة ورياض الأطفال، فهناك يعتقدون بأن الأفضل في ظل الثورة التي أحدثتها الأجهزة اللوحيّة والحواسيب النقالة أن يعتاد عليها الطالب منذ البداية، فهي بديلة للوسائل التي يعتبرونها بدائية، وقد حاربوها كثيراً في العقود الأخيرة، وأصبح التعليم والترفيه والثقافة والمهارات اليدويّة والسمعيّة مجتمعة في تلك الأجهزة، وأُلغيت ((السبّورة)) من قواميس التعليم، ومعها ((الطبشور))، وقد اكتفوا بتطبيقات تجمع المدرّس والطالب خلف الشاشات، فلا هذا يكتب على ذلك اللوح الأسود، ولا الطالب يمسك بالقلم ويخطّ حروفه وكلماته في صفحات دفتره.

تلك المسؤولة منعت ((الرقمنة)) عن أطفال ((التأسيس))، تريدهم أن يتعلّموا المهارات الأساسية، والتي تقول إنها ضعفت نتيجة الإفراط في استخدام تقنية هي أكبر من سن الأطفال حتى عمر 6 سنوات، وهذا سيكون قرارها للعام الدراسي القادم، ولا تستبعد أن ترفع هذه السن في المستقبل، فقد أصبح المطلوب أن تعود المدارس، وخاصة مدارس الحضانة والرياض إلى البيئة الطبيعية التي يفترض أن توفّرها وهي البيئة الهادئة، والقراءة من الكتاب المطبوع، والكتابة بالقلم على ورقة بيضاء، ففي هذه الأدوات يكون التكوين الفعلي لشخصية الطفل، والتفاعل بين الطفل والمدرّس.

نحن لسنا بعيدين عن كل ذلك، نتطوّر مع تطوّر الآخرين، ونتأثّر بأساليبهم، وفي أحيانٍ كثيرة نندفع خلفهم، ونتّبع خطواتهم، جيدة كانت أو سيئة، ونتجاهل النتائج، لا نقيّمها، ولا نحاول التخفيف من آثارها، وأقصد بكلمة ((نحن)) كل أهل الشرق، بيننا من اندفع بكامل قوته، وبيننا من لا يزال محافظاً على الوسائل التعليمية التي يسمّونها التقليدية ليحصّن أجياله القادمة، فالتقنيات في لحظة من اللحظات يخفيها ((قرصان)) يريد أن يتسلّى، فماذا سنجد؟

الإجابة صعبة وصادمة، ولكنها ضرورية، وقد نتحدّث عنها لاحقاً.