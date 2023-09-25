في مواجهة الحياة

ماذا لو؟ سؤال مصيري جداً وبنكهة وجودية مرة وجارحة شبيهة بسكين لا تمزح إذ تمر على اللحم الحي، ماذا لو؟ هو السؤال والمحور الذي تدور حوله رواية الفرنسية بريجيت جيرو، المولودة في الجزائر عام 1960، والتي تقضي حياتها في باريس وتلتقي بالرجل الذي سيصبح زوجها وتنجب منه ابنهما الوحيد.

في عام 1999 يقود كلود دراجة نارية في شوارع مدينة ليون حيث ينتهي مصيره ميتاً في ذلك الشارع في حادث سير، تاركاً زوجته تدور حول نفسها باحثة عن إجابات لفيضان من الأسئلة، وحتى البيت الذي حلما بشرائه لم يتمكنا من الانتقال إليه، كما لم تقدر هي بعد وفاته على بيعه.

بين الاندفاع في العيش والأحلام قبل عام 1999، وبين رواية ((العيش سريعاً)) عام 2022 هناك سنوات ومرارات والكثير من الأسئلة، سنوات صاغت رواية حياة وتجربة امتلأت بماذا لو؟ هذا السؤال الذي يخافه الكثيرون لما قد يفتحه من عواصف لا قبل لهم بها، لكن لو الرواية، منحت بريجيت شرف أن تكون الروائية الفرنسية صاحبة الرقم 13 في مجموعة الكتاب المرموقين الذين نالوا الجائرة الفرنسية الرفيعة ( الغونكور)، عام 2022 !

في رواية ((العيش سريعاً)) تطرح بريجيت مأساتها لأجل أن تتحرر من آلام الفقد الغائرة، ومن أسئلتها الحارقة، وبتلك الأسئلة تقدم بريجيت حكاية إنسانية تحدث كثيراً وفي كل مكان، حكاية الموت / المصير المختبئ في كل مكان، على مقعد دراجة، وفي شارع مهجور أو في ذهن سائق مخمور.. حيث يمكن أن يحل الفقد مفاجئاً وحاملاً المرارة، والشعور بالضياع وفقدان المعنى، فماذا لو لم يمت الزوج؟ هل كان سينجو من الموت؟ هل سيكون اليوم ضاجاً بالحياة ومالئاً البيت بالضحك؟

لا أحب أولئك الذين في عمق الألم ينبرون لتقديم المواعظ حول ما يجب وما لا يجب، ومعه وقع عالم أسرة كامل، كما وقعت حياة وسعادة امرأة، انتهى عالم كان قائماً كمدينة كاملة، فهل تتخيل مدينة تنهار وتختفي في غمضة عين؟