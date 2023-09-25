راشد عبدالله النعيمي.. من روائي ومهندس بترول إلى وزير للخارجية

منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، تعاقب على منصب وزير خارجيتها ثلاث شخصيات بارزة، أولها معالي أحمد خليفة السويدي، ثم معالي راشد عبدالله النعيمي، ثم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حيث تسلم سموه مهامه منذ العام 2006.

كانت تلك مقدمة للحديث عن ابن بار من أبناء الإمارات، نجح في تمثيل بلاده خير تمثيل في المحافل العربية والأجنبية، وشخصية محنكة ومؤثرة، استطاعت أن تخدم وطنها بإخلاص في أكثر من مجال وموقع، فسجل اسمه بماء الذهب في سجلات العطاء الوطني.

الإشارة هنا إلى معالي راشد بن عبدالله النعيمي، الذي استلم حقيبة الخارجية في حقبة عربية مضطربة، ومليئة بالأحداث والمتغيرات المتسارعة، فكان شاهداً على الكثير من الوقائع التاريخية، التي يختزن تفاصيلها وخلفياتها ودقائقها في ذاكرته، وهو ما جعل الكثيرين يلقبونه بــ ((خزانة ذاكرة الإمارات والخليج))، خصوصاً أنه تنقل قبل ذلك في مناصب نفطية وإعلامية وثقافية وسياحية، فعاصر تحولاتها وتطوراتها.

ولد معالي راشد عبدالله النعيمي بإمارة عجمان سنة 1937، ونشأ وترعرع في صحرائها نشأة بدوية، متشرباً ثقافة وعادات وتقاليد البادية، ومتكيفاً مع أوضاعها المناخية الصعبة. وبعد أن أنهى شيئاً من تعليمه الأولي في مدارس الإمارات المتواضعة آنذاك، ارتحل إلى قطر، حيث كانت القبائل في تلك الفترة تتنقل وتتمازج، فإن لم تجد مطلبها في بلد، انتقلت إلى البلد المجاور، حيث امتداداتها وأهلها.

وهكذا حل النعيمي في الدوحة، التي وجد فيها ما يناسبه من التعليم النظامي مع الإقامة والإعاشة في الأقسام الداخلية، خصوصاً أن قطر كانت قد شرعت في مطلع خمسينيات القرن العشرين، بتأسيس المدارس الحديثة، تحت إشراف دائرة للمعارف، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع، المكلف من قبل المغفور له، الملك عبدالعزيز آل سعود، بمساعدة قطر في تطوير تعليمها.

وفي هذا السياق، أخبرنا النعيمي في حوار مطول، أجراه الأستاذ جميل الذيابي مع معاليه في أبوظبي، ونشرته صحيفة عكاظ (22 - 11 - 2016)، أنه كان ضمن القلة التي واصلت تعليمها الثانوي، وتحملت ضيق المكان وندرة الوسائل.

كما أخبرنا أنه تلقى في الدوحة تثقيفاً دينياً عربياً من خلال معاهدها الدينية، وعلى أيدي مشايخ أجلاء، مثل عبدالله بن زيد آل محمود، وعبدالله بن إبراهيم الأنصاري، وعبدالله بن تركي السبيعي، وهو ما وفر له تعلم مبادئ وأصول الدين، ودراسة المنطق والبيان والبلاغة والنحو والتجويد منذ صباه، الأمر الذي أهّله ليصبح خطيباً للجمعة في قطر، ومساعداً لقضاتها، قبل أن يصبح لاحقاً واحداً من رواد الأدب والرواية في دولة الإمارات.

تخرّج معالي راشد عبدالله النعيمي في مدرسته الثانوية بتفوق، فقرر أن يواصل تعليمه الجامعي. ولأن الإمارات، ومعها دول الجوار، خلت وقتذاك من مؤسسات التعليم العالي، راح يراسل عدداً من الجامعات، على أمل نيل القبول في إحداها.

وبالفعل، حصل على القبول في جامعات لندن وطهران والقاهرة، وبعض مؤسسات التعليم الديني العالية في السعودية، لكن قلة إمكاناته المادية حالت دون ذلك، إلى أن جاءه الفرج بالحصول على ابتعاث من الحكومة القطرية للدراسة على نفقتها في مصر.

كان خياره الأول، هو دراسة الطب البشري بجامعة القاهرة، وهو لئن التحق بطب القاهرة فعلاً، إلا أنه سرعان ما تحول عنها إلى دراسة هندسة البترول، التي كانت في تلك الفترة مطمحاً للشباب، لأهميتها بالنسبة لأقطار الخليج النفطية، وهدفاً من أجل الارتقاء بالذات، من خلال العمل في المنشآت البترولية الوليدة، ناهيك عن شغف النعيمي الكبير بمادة الفيزياء والرياضيات والمواد العلمية بصفة عامة.

وفي القاهرة، ورغم أعباء الدراسة والاغتراب، وجد بعض الوقت لممارسة هواياته الأدبية، فأنجز عمله الروائي الأول الموسوم بـ ((شاهندة))، وهي من أوائل الروايات في تاريخ الإمارات الأدبي.

يقول مؤلفها إنه عرضها على الراحل الدكتور غازي القصيبي، الذي زامله في جامعة القاهرة، وتعرف إليه، وارتبطا ببعضهما فكرياً، فأعجب القصيبي بها، خصوصاً أن الرواية كتبت بأسلوب سهل بعيد عن التعقيد، وكانت محاولة من صاحبها للتعبير عما يجول بخاطره من مواقف وأفكار في شكل حكائي، ودون تقنيات أدبية معينة.

تخرج معاليه في عام 1967 في جامعة القاهرة، حاملاً بكالوريوس الهندسة البترولية، ثم أضاف إليه دراسات في اقتصادات النفط، ليعود إلى الدوحة، ويعمل في شركة نفط قطر لعدة أعوام، قبل أن يفاجأ بحدث غيّر مجرى حياته.

ولم يكن ذلك الحدث سوى زيارة قام بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - إلى قطر، في بداية تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في الستينيات، واجتماعه هناك بأبناء الإمارات المغتربين، وحضهم على العودة إلى وطنهم للمساهمة في نهضته وازدهاره.

هنا، كان معالي راشد عبدالله النعيمي في مقدمة من لبوا نداء الوطن، فعاد إلى وطنه، الذي لم ينقطع عن زيارته إبان السنوات العشر التي قضاها في قطر. كانت الإمارات وقت عودته تسابق الزمن لتهيئة أوضاعها السياسية، مع قرب موعد الانسحاب البريطاني من شرق السويس، وكانت محادثات الاتحاد التساعي تجري بوتيرة متسارعة، وهو ما كان متوافقاً مع أفكار النعيمي الوحدوية العروبية، وأحلامه في أن يرى أقطار الخليج موحدة.

حاز النعيمي على ثقة المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان من نتائج ثقة الشيخ زايد فيه، أنه أوكل إليه العديد من المهام والمناصب، قبل قيام الكيان الاتحادي وبعده.

ففي الفترة ما بين عودته إلى أبوظبي من الدوحة سنة 1970، وتوليه حقيبة الخارجية، شغل النعيمي مناصب: نائب مدير دائرة شؤون النفط في إمارة أبوظبي، مدير دائرة النفط بإمارة أبوظبي، مدير دائرة الإعلام والسياحة في أبوظبي، وكيل وزارة الإعلام والسياحة في الحكومة الاتحادية، سفير بوزارة الخارجية، مدير الإدارة العامة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، قائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية، وزير دولة للشؤون الخارجية. وما بين هذا وذاك، واصل دراسته لنيل ماجستير العلاقات الدولية من الولايات المتحدة.

وحينما تولى حقيبة الخارجية، خلفاً لمعالي أحمد خليفة السويدي، لمع اسمه في محافل الدبلوماسية العربية والعالمية، وساهم بدعم وتوجيه من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في رسم القرار الخارجي للدولة، وكان موفده الأمين إلى مناطق الأزمات للوساطة ورأب الصدع، كرحلته التاريخية إلى بغداد، لإقناع الرئيس صدام حسين بالخروج من العراق، والقدوم إلى الإمارات، تجنباً لحرب أمريكية ضد بلاده.

وخلال هذه المسيرة من التنقلات التي زادته خبرة واطلاعاً ومعرفة بدهاليز السياسة والإدارة، برز الرجل كواحد من المحللين السياسيين والثقافيين في الإمارات، بدليل مقالاته الصحافية المنشورة في المطبوعات المحلية والعربية، وندواته ومحاضراته حول التجارب التي مر بها الكيان الاتحادي، وجهود بُناته، وحول خفايا الصراعات العربية وحروبها، كما تسنى له في عام 1972، إصدار أول مؤلف محلي يتناول التجربة الرائدة لاتحاد الإمارات، تحت عنوان ((زايد.. من مدينة العين إلى رئاسة الاتحاد))، والذي تصدرته مقدمة قال فيها: ((إني أتحدى من يقول إني بالغت.

إني كتبت عن صدقي وإيماني وقناعتي.. صدقي بكل ما يقوله الرجل.. إيماني بما أنجزه الرجل.. وقناعتي بمسيرة زايد)).

منحه عمله وزيراً للخارجية، فرصة لقاء عدد كبير من المسؤولين والوزراء والقادة العرب الراحلين. وفي حواره آنف الذكر، مع رئيس تحرير صحيفة ((عكاظ))، أعطى رأيه في بعضهم، من وحي أحاديثه وتجاربه معهم، فقال عن الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحمه الله، إنه كان ينصت باهتمام إلى مقترحات الآخر، ويحب أن يرى دول الخليج مجتمعة، وفي أفضل حال.

وقال عن الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، إنه كان وقت أزمة الخليج الثانية، قائداً قوياً وصامداً، ولم يكترث بالأبواق التي حاولت أن تغطي على الموضوعية، مضيفاً: ((الناس حينما تأتي لتقرأ التاريخ، سيعرفون ويعتزون بتاريخهم ورجالهم، ويعرفون أن عندهم في الخليج رجالاً وفكراً)).

وقال عن زميله، الراحل، الأمير سعود الفيصل، إنه كان بينهما تبادل دائم للأفكار، وتعاون وثقة متبادلة، وأنهما كانا يتفقان ويختلفان، لكن كانا يعرفان كيفية الوصول إلى تفكيك وحل أي عقدة.

أما عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فقد قال ما مفاده، إنه مرت عليه ظروف كان محتاجاً لنا فيها، فكان يدارينا ويراعينا، ويطلب منا العون قبل أن تمر عليه ظروف أخرى، جعلته يفرق الصف العربي، بتأسيس منظومة عربية (مجلس التعاون العربي)، تكون تحت إمرته، وتسير وفق هواه، مضيفاً أنه كان في وقت ما خير من يتحدث عن الأمن القومي العربي، وخير من يهتم بالأشياء العربية، بما فيها القهوة العربية، ثم انقلب حاله، فكان يكسر الفنجان الذي يشرب فيه القهوة العربية.

وقال عن ياسر عرفات، الذي عرفه من أيام دراستهما بجامعة القاهرة: ((عرفات رجل دمث وجيد، وظلت علاقتنا طيبة. وكنت أقول له، عندكم أكثر من عشر جبهات تحرير، فلماذا لم تتحرر فلسطين؟)).

وبعد أن قابل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، خرج بنتيجة مفادها أنه رجل مزاجي ومتقلب ((فكان شاباً ثورياً متحمساً لأمته وقضاياها، ومنها إلى استخدامه المؤامرات، والاغتيالات، وقتل الأبرياء، فمر بأطوار كثيرة، ونهايته كانت مأساوية)).

كما تحدث معالي راشد عبدالله النعيمي، الذي يعتبر كل الشعب السعودي أهله وأصدقاءه، في ذلك الحوار، عن بعض المنعطفات الهامة في التاريخ العربي المعاصر، من تلك التي كان شاهداً عليها، فقال عن موضوع اتحاد دولة الإمارات، إن السعودية والكويت كانتا تدعمان الاتحاد، وموفديهما (الأمير نايف بن عبدالعزيز والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح)، حيث يحضران اجتماعات تأسيس الاتحاد، بينما كانت إيران ونصف العرب ضد الفكرة.

وعن مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلق من أبوظبي سنة 1981، أكد أن قيام المجلس لم يكن موجهاً ضد أحد، ولا علاقة له بمواجهة إيران، وإنما أملته ضرورات التوحد والتعاون والتكامل بين أقطار الخليج، كامتداد لسياسات الإمارات الوحدوية في إطار الممكن، منذ مباحثات الاتحاد التساعي فالسباعي.

وعن احتلال الكويت، والرسالة التي نقلها من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى الشيخ جابر الأحمد الصباح في الطائف، قال ما مفاده، إنه كان واثقاً بأن الكويت ستعود إلى أهلها، وأن الغازي سيندم ويخسر، خصوصاً مع التفاف دول الخليج حول بعضها، وعملهم معاً في كافة المؤسسات الدولية والإنسانية، مضيفاً أنه نقل رسالة إلى الشيخ جابر الأحمد الصباح، مضمونها ((سنعمل معك بكل ما نملك من قوة، حتى تعود إلى الكويت، لأن ذلك مسؤوليتنا جميعاً، ولأن التهديد يطالنا كلنا)).

أما عن لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، والمواضيع التي ناقشها معهم، فقد تركزت، على موضوع احتلال الجزر الإماراتية ((وهو موضوع شائك، وأجرينا فيه حوارات ومفاوضات ولقاءات، استغرقت آلاف الساعات، لنجد حلاً، فكانت المواقف تتقارب، لكن حينما نصل إلى حل، كانوا يتعمدون الابتعاد)).

وتحدث النعيمي أيضاً عن جماعة الإخوان المسلمين، فقال إنهم حركيون ومنافقون، يعملون عكس فطرة الإسلام والمسلمين، مضيفاً أن الإمارات واجهتهم منذ وقت مبكر، وكشفتهم على حقيقتهم.

بعد تركه مسؤولياته الحكومية، اتجه معالي راشد عبدالله النعيمي نحو عالم المال والأعمال، الذي هو اليوم أحد رموزه الوطنية، من خلال ((شركة ترانس بيزنس للتجارة والتوزيع)).

وإيماناً منه بدور رجل الأعمال في مد يد العون للمرضى، تبرع معاليه بإنشاء ((مركز راشد لعلاج السكري والأبحاث))، الذي افتتح عام 2010 في إمارة عجمان، لخدمة مواطنيه، الأمر الذي استحق معه جائزة حمدان للشخصيات المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات.

وأردف ذلك بتأسيس ((مبرة راشد بن عبدالله النعيمي للأعمال الخيرية))، التي صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإشهارها سنة 2012. كما أنه لم ينسَ مصر، البلد الذي تلقى العلم في جامعته، فتبرع لها سنة 2014 بألف سيارة نقل خفيفة، استجابة لدعوة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإسهام في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.