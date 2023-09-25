نعمة «المحمّدين»

استوقفتني عبارة قالها أحد كبار المواطنين، معبّراً فيها عن شعور يفيض محبّة وسعادة: ((نحنا مطمئنين ما دام قادتنا المحمدين)).

نضمّ صوتنا إلى صوت هذا الرجل الذي نقل بكلمات بسيطة شعور الشعب الإماراتي الذي يرى في قيادته الرشيدة قدوة ومثالاً، ويؤمن بأنّ من نعم الله علينا أن يضع هذا الوطن بين أيدٍ أمينة، أيدي قيادتنا الرشيدة.

يقول المثل العربي: ((لكلّ امرئ من اسمه نصيب))، وسموهما، اللذان نفتخر بهما، يحملان الاسم الأسمى، ويمتلكان من الصفات والطباع ما أكسبهما محبة الناس وثقتهم، وأن يثبتا للعالم أن القائد الناجح هو ((القائد الإنسان))، وهذا ما نلمسه كلّ يوم فيهما، في المحطّات الإنسانية التي يبرزان فيها، معبّرين عن تعاطفهما مع حالات كثيرة في المجتمع، ومع الناس.

وليس مستغرباً أن يكون ((المحمّدين)) رمزين للإنسانية والعطاء، إذ لطالما كانت رؤيتهما واضحة وراسخة في هذا المجال، ولطالما عملا على تعزيز قيم التسامح والإنسانية في المجتمع الإماراتي، وخارج حدود الإمارات، لتصل إنجازاتهما إلى كثير من دول العالم، وتعكس مساهماتهما الصورة الناصعة لقيم التكافل والتعاضد الإنساني.

وبالرغم من حزمهما على متابعة العمل بدقة، إلا أننا نراهما متواضعين مبتسمين وقريبين من شعبهما، وفيّاضين بالكرم والمساهمات الإنسانية التي لا تتوقف عند شعب أو دولة أو فئة محتاجة، وإنّما تجوب الأرض لتترك بصمة إماراتية راسخة لدى قلوب البشر أينما كانوا.

بين الأطفال ومع كبار السنّ وقرب الرجال وفي مواقف الدعم للمرأة.. مع أصحاب الهمم والفئات المستضعفة، مع ضحايا الكوارث الطبيعية، والأزمات الاقتصادية والأمنية، نجدهما يسارعان لمدّ يد العون، يرسلان مساعدات هنا، ودعماً هناك، يرويان العِطاشَ في إفريقيا، ويكفكفان دموع الحزانى في الوطن العربي وخارج الوطن العربي، وإن كان التعبير هنا مجازياً، نجده حقيقياً في مواقف كثيرة، بدءاً من زيارة مريض في مشفى، أو الأخذ بيد واحد من كبار المواطنين أو من أصحاب الهمم.

رأيناهما في مناسبات الأفراح وفي مواقف المواساة، رأيناهما في قلوب الجماهير، وفي عيون الناس الذين يتطلعون إليهما بثقة ومحبّة، كما عمل سموهما على ترسيخ مفاهيم فريق العمل وروح التعاون، واستطاعا أن ينقلا رسالتهما بشفافية ووضوح إلى أعضاء فرق العمل، لكي يقف الجميع صفاً واحداً ويداً واحدة في دفع عجلة النموّ والتطوير والبناء.

مستلهمَين رؤى زايد وراشد رحمهما الله، ومتمسّكين بموروثهما من قيم الخير والتسامح والشجاعة والكرم، استطاع ((المحمّدان)) أن يصنعا قصّة نجاح فريدة في هذا الجزء من العالم، واستطاعا أن يصلا بالإمارات إلى مصاف الدول الكبرى في جميع المجالات، وفي زمن قياسي حققت فيه دولتنا إنجازات غير مسبوقة، فنحن اليوم نسمع اسم الإمارات يتردّد في المحافل الدولية بوصفها مساهماً فاعلاً في حلّ المشكلات الدولية الكبرى، والمشاركة في أحداث سياسية مؤثّرة على المستوى العالمي.

كما نجد اسم الإمارات يتردّد في ميادين العلم والثقافة والسياحة والاقتصاد والفعاليات العالمية، وهي اليوم مركز لاستضافة أحداث عالمية، بفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة في الخدمات والتميّز الإداري والإمكانيات الرائدة.

قمم عالمية ومؤتمرات كبرى وفعاليات مؤثّرة تأخذ مكانها في مختلف مدن الدولة، في القاعات التي بات اسمها معروفاً للعالم الذي وجّه بوصلته نحو الإمارات، وهو على ثقة بأن مساعيه لن تخيب، طالما أنّه يلجأ لدولة يقودها من يحمل كلّ معاني الفروسية والشهامة والكرم والقوّة.

فارسان استلهما فكر المغفور له الشيخ زايد، في التفوق، حين قال: ((إذا اعتمد الإنسان على نفسه يسدّ حاجته وإذا نظر إلى من عمل واجتهد ونفع نفسه وأهله فإنه يصبح قدوة لأبنائه فيحذون حذوه لأن أفضل معلم للأبناء هو الوالد والمعلم للشعب كله هو القائد)).

حملا رسالته وتبنّيا رؤيته الثاقبة، وسارا على خطاه في البناء والتقدّم والإنسانية.. ((المحمّدان)) ورثا الطيبة والتواضع، ليأخذا الإمارات إلى القمّة، إلى حيث يجب أن تكون، فهي لم تعد مجرّد دولة عادية، وإنما أصبحت نموذجاً جديراً بالدراسة، لدولة رسّخت مكانتها على خريطة الدول الأكثر نجاحاً وتميزاً في العالم.