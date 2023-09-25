مقتل 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة
التاريخ
9/25/2023 2:32:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
لقي 4 جنود يمنيين حتفهم، وأصيب 3 آخرين، أمس، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر يرجح أنهم من تنظيم ((القاعدة))، ببلدة المصينعة في شبوة جنوب شرقي اليمن.
ووقع الانفجار أثناء مرور مركبة عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، التي تخوض اشتباكات متواصلة مع التنظيمات الإرهابية في المحافظة.
وينشط تنظيم القاعدة بكثافة في المصينعة، في وقت تسعى به القوات إلى تأمين المنطقة من خلال ملاحقة تلك العناصر.
وخلال الأشهر الأخيرة، قتل وأصيب العشرات من قوات دفاع شبوة في هجمات وانفجارات مماثلة، تقول القوات إن تنظيم القاعدة مسؤول عنها.
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