مقتل 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة

لقي 4 جنود يمنيين حتفهم، وأصيب 3 آخرين، أمس، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر يرجح أنهم من تنظيم ((القاعدة))، ببلدة المصينعة في شبوة جنوب شرقي اليمن.

ووقع الانفجار أثناء مرور مركبة عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، التي تخوض اشتباكات متواصلة مع التنظيمات الإرهابية في المحافظة.

وينشط تنظيم القاعدة بكثافة في المصينعة، في وقت تسعى به القوات إلى تأمين المنطقة من خلال ملاحقة تلك العناصر.

وخلال الأشهر الأخيرة، قتل وأصيب العشرات من قوات دفاع شبوة في هجمات وانفجارات مماثلة، تقول القوات إن تنظيم القاعدة مسؤول عنها.

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