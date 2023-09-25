روسيا وأوكرانيا.. قصف جوي متبادل

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن المقاتلات الروسية، والقوات الصاروخية والمدفعية، هاجمت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في 109 مناطق خلال الـ 24 الساعة الماضية، كما أعلنت كييف عن ضربها أهدافاً ومعدات لروسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: ((ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مركز القيادة والمراقبة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 126 في منطقة بوريسلاف في خيرسون ومركز الاتصالات للواء المتحرك 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية في 109 مناطق)).

وحسب الوزارة، فإنه على محور جنوب دونيتسك، قتلت القوات الروسية ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت مركبتين مدرعتين ومدفعين من طراز دي - 20.

مستودعات ذخيرة

وقال المتحدث باسم مجموعة ((الجنوب)) القتالية التابعة للقوات الروسية جورجي ميناشفيلي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن سلاح الطيران التابع للمجموعة القتالية قام بشن هجمات جوية على 23 منطقة خاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة، من بين أهداف أخرى.

وأضاف: ((خلال القتال، تكبد العدو خسائر شملت مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777، ومنظومة صواريخ أرض جو بريطانية الصنع من طراز ((ستورمر))، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة وموقع للمراقبة و10 طائرات مسيرة.

هجمات جوية

وبحسب كييف، شنت روسيا أيضاً هجمات جوية على منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود ومناطق أخرى في جنوب أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، ذكرت الاستخبارات الأوكرانية، أن طائرة مسيرة شنت هجوماً على أهداف في كورسك، جنوبي روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن طائرة مسيرة شنت هجوماً على المقر المحلي لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي، في حين استهدفت طائرة مسيرة ثانية مصفاة لتكرير النفط.

وقالت السلطات الروسية إن الهجوم استهدف مبنى إدارياً وسط كورسك. وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك، عبر تليغرام، ((في كورسك، قصفت طائرة مسيرة أوكرانية مبنى إدارياً وسط المدينة))، بحسب صحيفة ((موسكو تايمز)) الروسية. وأضاف ((تعرض سقف المبنى لأضرار طفيفة)).

51 قطعة

وقال قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية الأوكرانية في تافريا الجنرال أولكسندر تارنافسكي، عبر ((تليغرام))، إن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 51 قطعة من المعدات العسكرية الروسية في قطاع تافريا، منها ست دبابات وخمسة أنظمة مدفعية بالإضافة إلى أربعة مستودعات ذخيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف تارنافسكي تتواصل الأعمال القتالية لقوات الدفاع في قطاع تافريا. وفي المجمل، هاجم العدو مواقعنا 17 مرة، وأطلق 783 قذيفة وصاروخاً واحداً وشن 17 هجمة جوية.

وقال إن وحدات المدفعية الأوكرانية نفذت 1116 مهمة إطلاق نار في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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