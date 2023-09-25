«ناغورني قرة باغ».. السكان إلى أرمينيا والأرض لأذربيجان

يتجه الصراع المزمن بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني قرة باغ، إلى نهايته من خلال انتقال أرمن الإقليم إلى أرمينيا وعودة أرض الإقليم للسيادة الأذربيجانية الكاملة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حكومة أرمينيا قولها إن 377 لاجئاً من إقليم ناغورني قرة باغ المتنازع عليه مع أذربيجان، وصلوا إلى أرمينيا أمس.

وقالت قيادة الإقليم إن الأرمن في ناغورني قرة باغ، والبالغ عددهم 120 ألفاً، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان.

وقال رئيس وزراء أرمينيا إن من المرجح أن يغادر الأرمن المنطقة وإن بلاده مستعدة لاستقبالهم. وأوضح في كلمة إلى مواطنيه أمس ((إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورني قرة باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأنهم سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص)).

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوق الأرمن في الإقليم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون من التطهير العرقي.

99.9 بالمئة

وقال دافيد بابايان مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها أرمن الإقليم من جانب واحد ((شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية)).

وتابع قائلاً ((مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوماً ما أمام الله على خطاياهم)).

وقال قادة الأرمن في قرة باغ في بيان، إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا.

وشوهدت بعض السيارات المكدسة بالأفراد تعبر إلى أرمينيا بالقرب من قرية كورنيدزور على الحدود، وقال أحد سائقيها إنهم من ناغورني قرة باغ.

ومع وجود ألفي جندي من قوات حفظ السلام في المنطقة، قالت روسيا إنها سلمت حتى السبت ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح وأسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة بالإضافة إلى 22 ألف طلقة ذخيرة بموجب شروط وقف إطلاق النار.

مرافقة المشردين

وقالت السلطات الممثلة للأرمن في الإقليم إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق الأسر المشردة في المنطقة إلى أرمينيا إذا أرادت.

وأضافت السلطات في بيان نشر على فيسبوك ((نبلغكم أن الأسر التي باتت مشردة نتيجة العمليات العسكرية التي جرت أخيراً وعبرت عن رغبتها في المغادرة... سترافقها قوات حفظ سلام روسية)).

باشينيان وعلييف

ويلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشهر المقبل في إسبانيا، رغم العملية العسكرية التي نفذتها باكو أخيراً ضد الانفصاليين الأرمينيين في ناغورني قره باغ، وفق ما أعلنت أرمينيا أمس.

وقال مجلس الأمن الأرميني في بيان إن اللقاء سيعقد في الخامس من أكتوبر في غرناطة (جنوب) بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

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