النيجر تمنع طائرات فرنسا من عبور مجالها الجوي

منع النظام العسكري الحاكم في النيجر ((الطائرات الفرنسية)) من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت أمس، على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا.

وأوردت الرسالة التي صدرت السبت أن المجال الجوي للنيجر ((مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية)).

وتحذر منظمات إنسانية من تفاقم الأزمة الإنسانية في النيجر، وتعمل على إيصال مساعدات من حدود الدول المجاورة.

مالي مع النيجر

وحذر وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في الأمم المتحدة من أن بلاده ((لن تقف مكتوفة)) في حال حصول تدخل عسكري في النيجر.

وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو بتدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً المجلس العسكري المالي، إن بلاده ((لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس)).

أضاف ((أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في مالي، لكن أيضاً للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين)).

ووقعت مالي اتفاقاً دفاعياً مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث.

وهاجم ديوب مجدداً فرنسا و((الهيمنة الاستعمارية الجديدة))، مشيداً في المقابل بروسيا ((لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف)).

كسر تحالف

وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكرياً وسياسياً نحو روسيا. في هذا الإطار، دفع المجلس أيضاً بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.

وحذر الوزير من أن ((حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي)).

وقال ديوب إن ((الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما)).

وشدد على أن ((حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني)).

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