البطالة تؤرق اللاجئين السوريين في الأردن

لا يختلف حال أبو محمد بركات، عن حال غيره من اللاجئين السوريين الذين استقروا داخل المخيمات وخارجها، فجميعهم يواجهون قلقاً مزمناً تجاه إيجاد وظيفة تؤمن لهم حياة كريمة يحلمون بها منذ بدء الأزمة التي حلت في بلدهم وأدت بهم إلى التوجه إلى خيار اللجوء إلى الأردن، فهذا الأب الذي توجه هو وعائلته المكونة من خمسة أفراد إلى مخيم الزعتري في سنة 2013، تنقل في مهن ووظائف متعددة وأجرها قليل ولكنها بالنسبة له خيار أفضل من الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل، أما في سوريا فكان يعمل في مجال النقل، واليوم يعد أحد مدربي كرة القدم في المخيم.

يقول أبو محمد ((القلق يتربص بي وبأسرتي على الرغم من عملي الحالي، فهذا العمل لا يوجد به ديمومة أو أمان وظيفي ولا سيما أننا ننضم إلى المنظمات الدولية ومنها نحصل على وظائف بعقود شهرية وهي لا تستمر طويلاً )).

ويبين أبو محمد أن الحصول على وظيفة من أهم القضايا التي تؤرق اللاجئين وخاصة الشباب المقبلين على الحياة ويحتاجون إلى هذا الدخل لتأسيس مراحلهم المقبلة، وبالنسبة للأوضاع في خارج المخيمات فهي أكثر قسوة، كون الالتزامات التي تلاحق العائلات من إيجارات وفواتير تفوق إمكانات اللاجئ .

وكما هو معلوم فإن برنامج الأغذية العالمي قد خفض المساعدات للاجئين ، وكانت هذه المساعدة الغذائية التي تقدم تساند الأسر في إعالة نفسها، ومن المتوقع أن يتم إلغاء هذه المساعدات بشكل كامل للاجئين.

ويشير أبو محمد إلى أنّ الشباب في المخيمات ليس أمامهم مشروعات للعمل بها، وليس بأيديهم رأس مال لفتح مشروعات صغيرة، وأغلبهم يتوجهون إلى المزارع التي تحيط المخيم للعمل في مجال الزراعة مقابل دينار واحد للساعة كاملة من العمل الشاق تحت أشعة الشمس الحارقة.

ووفقاً للعديد من الدراسات التي نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 60 % من اللاجئين السوريين يعانون الفقر، وتلاحق الديون أغلبهم، وأكثر من نصفهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وأشار التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية إلى أن اللاجئين السوريين ما زالوا في المخيمات يعتمدون على المساعدة وما تزال فرص العمل محدودة، إذ يعاني 55 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة و70 % في المخيمات البطالة.

ويبين مدير مركز دراسات اللاجئين في جامعة اليرموك السابق، د. فواز المومني في تصريح لـ((البيان)) أن ارتفاع معدلات البطالة بين اللاجئين في المخيمات يعود بشكل أساسي إلى سببين، أولاً هذه المخيمات لا يوجد بها قطاعات اقتصادية حيوية، وثانياً أن اغلب المنظمات الدولية التي كانت توفر برامج متعددة وعبر هذه البرامج يتم فتح فرص العمل، قد أغلقت أبوابها نتيجة الأزمات التي واجهت العالم، فالمجتمع الدولي قد غير اهتمامه في ملف اللاجئين. ويضيف المومني إن الحل دعم المشروعات المدعومة من قبل المجتمع الدولي والتي من شأنها توفير فرص عمل، آخذين في الحسبان أن الأردنيين أيضاً يعانون مشكلة البطالة ومن هنا فإن من يقطنون في خارج المخيمات أيضاً ينافسون في سوق العمل.

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