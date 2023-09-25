السودان.. المعارك تشتد رغم تصريحات السلام

على الرغم من التصريحات الإيجابية التي صدرت عن طرفي النزاع في السودان، إلا أن العمليات العسكرية لا تزل تزداد ضراوة في مختلف مدن العاصمة الخرطوم، إذ تجدد القصف العنيف المتبادل لليوم التاسع في محيط القيادة العامة للجيش، فيما تواصلت الاشتباكات بمناطق شرق النيل وأم درمان وجنوب الخرطوم.

وقصفت مدفعية الجيش من مواقع تمركزه شمال مدينة أم درمان مواقع ومحركات تابعة لقوات الدعم السريع في أحياء أم درمان القديمة ومنطقة المزارع بالحلفايا وشمبات بالخرطوم بحري.

وأفاد شهود عيان بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان جراء تجدد القتال بين الجيش والدعم السريع حول محيط القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري والسوق العربي وسط المدينة، والتي تعتبر أكثر البؤر القتالية المشتعلة منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، كما أن وسط الخرطوم يمثل المنطقة المركزية التي تتركز فيها مقرات المؤسسات السيادية الاستراتيجية في البلاد.

وذكر شهود بمنطقة شرق النيل أن مسيرات تابعة للجيش قصفت أهدافاً تابعة لقوات الدعم السريع بالمنطقة القريبة من كوبري المنشية الرابط بين شرق النيل ومدينة الخرطوم، كما أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية نتيجة للقصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة الجريف شرق الخرطوم.

سياسياً، بعثت التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمل من جديد في إمكانية وقف الحرب، إذ أكد فيها تفضيل قيادة الجيش للحل السياسي التفاوضي، بجانب إعلانه الاستعداد لعودة وفد الجيش لمدينة جدة لاستئناف المحادثات التي ترعاها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقابلت تصريحات البرهان تصريحات أخرى ترمى في الاتجاه ذاته من جانب قوات الدعم السريع تؤكد الاستعداد للجلوس للتفاوض، غير أن مراقبين يؤكدون على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على الطرفين من أجل الإبقاء بتعهداتهم بشأن حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد.

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