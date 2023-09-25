تنافس ليبي على إعادة إعمار درنة

بدأت في ليبيا الاستعدادات الحثيثة لإطلاق مشروع إعادة إعمار مدينة درنة ومنطقة الجبل الأخضر، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقتها نتيجة عاصفة ((دانيال))، وذلك في ظل تنافس حاد بين حكومتي طرابلس وبنغازي على اتخاذ المبادرات وقيادة مسارات العمل على تجاوز الأزمة، وسط تحذيرات من أن الانقسام السياسي سوف يعوق أي جهود حقيقية للإعمار وإنفاق الأموال بشفافية.

إعمار

وفيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة تخصيص مبلغ ملياري دينار (446.4 مليون دولار)، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، الذي سيتولى الإشراف على برنامج إعادة إعمار البلديات المنكوبة جراء العاصفة، دعا رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة درنة، وذلك بهدف إعادة بناء الطرق والسدود التي دمرت بشكل كامل.

وبحسب أغلب المراقبين، فإن المانحين الدوليين، أعربوا عن استعدادهم لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة إعمار درنة، لكن شريطة أن يتم ذلك برعاية مشتركة مع خبراء الأمم المتحدة.

وعبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، عن أسفه، لأن التنسيق بين المؤسسات الليبية لم يكن على مستوى التضامن غير المسبوق الذي أبداه الليبيون من المناطق كلها تجاه إخوانهم وأخواتهم في درنة، وغيرها من مدن شرق ليبيا التي اجتاحتها الفيضانات.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي أعضاء من لجنة الشؤون السياسية في المجلس الأعلى للدولة، حيث استمع إلى تقييمهم للأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية لكارثة درنة التي تسببت فيها العاصفة المتوسطية ((دانيال))، التي ضربت شرق ليبيا قبل أسبوعين، مخلفة أضراراً مادية وبشرية فادحة، وذلك حسب سلسلة تغريدات للمبعوث الأممي عبر حسابه على موقع ((إكس)) (تويتر سابقاً).

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن تجتمع السلطات الليبية من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء. وقال: ((من المهم للغاية أن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة، وأن يعملوا يداً في يد من أجل تجاوز آثار المأساة)).

إلى ذلك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة و 8 سفن وصلت البلاد، لمساعدة متضرري الفيضانات التي اجتاحت مدن الشرق قبل أسبوعين.

70 طائرة

وقال الفريق الحكومي ((وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا (منذ العاشر من سبتمبر الجاري) أكثر من 24 دولة بواقع يزيد على 70 طائرة إغاثية و 8 سفن)).

وأشار إلى أن هولندا دعمت ليبيا بمبلغ مليوني يورو، لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين.

وأضاف إن أستراليا تعتزم تقديم مليون دولار، كما توفر كوريا الجنوبية مليوني دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا للأعمال الإغاثية.

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