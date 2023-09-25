الكونغو الديمقراطية: نتطلع لاستثمارات إماراتية في قطاع التعدين

تتطلع جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى شركاء في أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم، وتتوقع المزيد من استثمارات التعدين من شركة إماراتية.

ورغم توقف المحادثات في شأن تطوير مشروع ((غراند إنغا)) بقدرة 44 غيغاواط مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست وشركته فورتيسكو فيوتشر إندستريز، فإن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي صرح للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك اهتماماً بالمشروع من شركاء محتملين آخرين.

ويتطلع الزعيم الكونغولي إلى تعزيز مكانة بلاده الغنية بالموارد وجهة للمستثمرين الباحثين عن حلول لمواجهة تغير المناخ. وهو يروّج لأرصدة الكربون التي تحمي ثاني أكبر غابة استوائية في العالم والاستثمار في معادن الطاقة الخضراء المهمة، ومن ذلك النحاس والكوبالت.

وقال إن مجموعة بريميرا ومقرها في أبوظبي، ستزيد استثماراتها في البلاد قريباً لتشمل هذين المعدنين. وتخطط المجموعة أيضاً لإنشاء مصهر لإنتاج تنتالوم والقصدير وتنغستين بالشراكة مع شركة حكومية.

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