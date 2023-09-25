توقع بيع 14 مليون سيارة كهربائية في العالم 2023

تشير التوقعات إلى أن المبيعات العالمية من السيارات الكهربائية ستصل في عام 2023 إلى 14 مليون سيارة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي. وقد حددت حكومة الإمارات هدفاً يتمثل في زيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح نسبتها 50%؜ من إجمالي المركبات العاملة في الدولة بحلول 2050، حيث يشكل سوق السيارات الكهربائية بالفعل أكثر من 1.1 % من إجمالي سوق السيارات.

وحظيت الدولة بإشادة كبيرة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه استخدام المركبات الكهربائية، حيث ذكر تقرير صادر عن شركة الاستشارات آرثر دي ليتل أن الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم كسوق موجه نحو التنقل الكهربائي؛ لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا سيما من قبل الشركات المصنعة، لتوفير رؤية أكبر عن التخفيف من النتائج السلبية المحتملة المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: تؤدي المركبات الكهربائية دوراً حيوياً في خلق مستقبل مستدام، ولصناعة السيارات دور محوري حاسم في تشكيل هذا المستقبل بالتزامن مع وضع الابتكار والتعاون في صميم عملها، وبالطبع فإن هناك مجالات تتطلب المزيد من المعرفة والتعليم، ولكن كجزء من اختصاصنا في أوتوميكانيكا دبي، فإننا نريد توفير منصة مثالية لمعالجة وحل هذه القضايا وتسريع التحول إلى وسائل نقل أنظف، مما يضمن مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.

وتتضمن دورة هذا العام من المعرض سلسلة من الفعاليات المتنوعة منها حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي، والتي ستكرم التميز من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وأكاديمية أوتوميكانيكا، مركز التعلم والتواصل التفاعلي وفعالية (أفريكونيكشنز) لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين؛ وبرنامج (الورشة الحديثة) لتمكين الورش ومراكز تصليح السيارات لتصبح أكثر جاهزية للمستقبل؛ وتحدي (بت ستوب) الذي يوفر فرصة لمحترفي السيارات لإظهار مهاراتهم.

كما ستضم الدورة العشرين أيضاً 8 أقسام متخصصة للمنتجات تشمل: قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

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