935 مليار دولار إيرادات تطبيقات الهاتف الجوال في 2023

أشارت تقديرات حديثة لمؤسسة ((ستاتيستا))، إلى أن تطبيقات الهاتف الجوال ستحقق إيرادات تتجاوز 935 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يعكس المشهد القوي والمتنوع للتطبيقات الرقمية المتاحة للمستخدمين.

وأطلقت آبي باي (Appy Pie)؛ الشركة المتخصصة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، برنامجاً تدريبياً مجانياً على تطوير تطبيقات الهاتف الجوال. ويحمل البرنامج التدريبي عنوان ((إنشاء تطبيقات جوال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة: بوابتك إلى الابتكار))، ويهدف إلى تغيير نظرة المستخدمين تجاه تطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وجعلها في متناول الجميع.

ويكشف البرنامج عن أدوات مبتكرة ومتطورة، تعمل على تبسيط دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الهاتف الجوال، ما يتيح تحويل هذه التطبيقات إلى حلول ذكية وسريعة الاستجابة دون عناء.

ويتضمن البرنامج أيضاً سرداً لروايات مباشرة من الشركات الناجحة، التي نجحت في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج رائعة، ما يتيح للمشاركين التعلم من تجاربهم، وتطبيق أفكارهم على المشاريع الجديدة. كما سيتم عرض رؤى هامة حول كيفية التغلب على التحديات المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيشارك خبراء ((آبي باي))، مجموعة من المعارف والاستراتيجيات للتغلب على العقبات بفعالية.

ويسلط البرنامج الضوء على الإمكانات المثيرة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي للشركات.

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