حلول «كايزن» للذكاء الاصطناعي تنطلق من دبي إلى المنطقة

بدأت شركة ((كايزن)) الهندية للذكاء الاصطناعي تقديم استشارات لعدد من شركات التطوير العقاري في دبي لمساعدتها على زيادة الربح بإجراء تغييرات طفيفة على التصميمات الأصلية ضمن حد الاختلاف المعتمد، مدعومة من الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن تحقق ربحاً إضافياً لكل مشروع بأكثر من 25 % إضافة إلى الاقتصاد الكبير في استهلاك الطاقة.

واختارت ((كايزن)) دبي لإطلاق حلولها في المجال العقاري بتقديم حلولها واستعراض محفظة مشروعاتها التي تبلغ 108 مشروعات في الهند عبر تقنيتها التي يتم تشغيلها بالذكاء الاصطناعي إذ حققت الشركة الناشئة زيادة ملموسة في الأرباح بلغت 3.86 مليارات دولار في الفترة الماضية، ومن ثم تخطط الشركة لدخول سوق العقارات المربح لدول مجلس التعاون الخليجي عير بوابته الرئيسة دبي، والتي يتوقع أن تبلغ قيمة المشروعات المخطط لها والتي لا تزال قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقدر بـ1.36 تريلون دولار بحلول سنة 2030.

وقال جاي شاه، مؤسس كايزن للذكاء الاصطناعي: ((حلول الشركة خفضت مساحة البناء بمقدار 4.32 ملايين قدم مربعة. كما خفضت 562 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية في المشروعات البالغ عددها 108 مشروعات، حيث أنها بمجرد تعيينها، تقوم بفحص الرسوم الهندسية التفصيلية وتخرج بنتائجها التي تمثل توفيراً ملموساً في التكلفة. وقال إن هذه الحلول يمكن أن تحقق ربحاً إضافياً يصل إلى أكثر من 25 % لكل مشروع.

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