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35 مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر

9/25/2023 2:32:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف وزير الفلاحة والتنمية المحلية الجزائري عبد الحفيظ هني، أمس إن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت سنة 2022 حوالي 4500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار. وأوضح أن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 7.14% من الناتج الداخلي الوطني الخام، ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي نحو2.7 مليون شخص.

جاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه مناصفة مع خالد حنيفات، وزير الزراعة الأردني على افتتاح فعاليات منتدى بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأردنيين في العاصمة الجزائرية. وأوضح أن تحقيق هذه النتائج تأتى بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطبيقاً لتوجيهات برفع دعم إنتاج المواد الاستراتيجية، ومراجعة النصوص التنظيمية.

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