حذر في سوق الاكتتابات الجديدة في وول ستريت

يراقب المستثمرون في أسواق المال الأمريكية أداء أسهم شركات الاكتتابات الجديدة لتكوين فكرة أوضح عن مستقبل سوق الاكتتابات الأولية العامة بعد 18 شهراً من الخمول في ما يتعلق بالطروح الجديدة.

وعمقت أسهم كل من ((آرم)) و((إنستاكارت)) خسائرها في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي بعدما أعطى المحللون تقييمات ضعيفة نسبياً لأسهم الشركتين الجديدتين في الأسواق. وانخفضت أسهم ((آرم)) في الجلسة بنسبة 1.7% لتصل إلى 51.23 دولاراً. وفي الجلسة انخفض السعر إلى 50.35 دولاراً، أي أقل من سعر 51 دولاراً المحدد في الاكتتاب العام الأولي في 13 سبتمبر.

وارتفعت أسهم ((آرم)) في يومها الأول في وول ستريت ولكنها انخفضت في جميع الجلسات الأخرى.

وانخفضت أسهم تطبيق توصيل البقالة ((إنستاكارت)) بنسبة 2.1% إلى 30.02 دولاراً، وهو ما يزيد قليلاً على سعر 30 دولاراً المحدد في الاكتتاب العام. وفي مذكرة للعملاء، أعطى محلل ((BTIG)) جيك فولر تصنيفاً ((محايداً)) لشركة ((إنستاكارت))، وحذر من أن الشركة تواجه منافسة شديدة من ((دورداش)) و((أوبر)) في سوق توصيل البقالة الذي يتوسع ببطء.

وفي ملاحظة أخرى، منح محللو ((Susquehanna)) شركة ((آرم)) تصنيفاً مشابهاً عند ((محايد)) وسعراً مستهدفاً بقيمة 48 دولاراً، قائلين إن مصمم الرقائق ((يبدو أنه يدفع معدلات حقوق الملكية إلى الحد الأقصى، بينما يضيف أيضاً إيرادات الأنظمة الفرعية ذات هامش أقل)).

جاء ذلك في أعقاب تصنيف ((برنشتاين)) سهم ((آرم)) عند ((أداء ضعيف)) مع سعر مستهدف قدره 46 دولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما تقترح شركة ((Needham)) ((الاحتفاظ)) بالسهم في المحفظة.

وتعد تقييمات الأسهم المحايدة والسلبية أقل شيوعاً في وول ستريت من توصيات ((الشراء)) أو التقييمات الإيجابية الأخرى. ومن بين أكثر من 10 آلاف توصية حالية من المحللين للشركات في S&P500 فإن 56% منها تعد إيجابية، و39% محايدة، و5% سلبية، وفقاً لبيانات ((LSEG)).

وانخفض المؤشر ((إس آند بي 500)) بنسبة 2.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس.

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