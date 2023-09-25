«كوب 28» يعكس رؤية الإمارات في الاستدامة وتعزيز العمل المناخي

أكدت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((كوب 28))، يعدّ فرصة كبيرة لبناء إرث باقٍ لما بعد ((كوب 28))، من خلال دفع طموح عالمي أكبر للعمل المناخي والتفاوض بشأن اتفاقية المناخ لهذا العقد، كما يكلل سنوات طويلة من العمل البيئي المحلي وبناء مصداقية التزام دولة الإمارات نحو الاستدامة بين المجتمع الدولي.

وقالت في تصريحات لــ((البيان)): على المستوى المحلي نتوقع أن تعزز استضافة المؤتمر الزخم المحلي نحو استراتيجية الحياد المناخي، وأن نرى المزيد من التمويل لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وزيادة الإجراءات من الجهات الفاعلة غير الحكومية والشراكات لتعزيز رحلة العمل المناخي في الدولة، مشيرة إلى أن النجاح في تحقيق نتائج قوية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((كوب28))، يعكس التزام الإمارات برؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للاستدامة وحماية البيئة، وتعزيز إرث الأمة كصوت مهم للعمل المناخي والطبيعة.

مبادرات

وأضافت: ((نحن في جمعية الإمارات للطبيعة عملنا على مدار الـ 22 عاماً الماضية ونستمر في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والحد من التحديات التي تواجهها المنطقة، ونعمل بكل قوتنا لقيادة التغير الإيجابي من أجل الحفاظ على التراث الطبيعي للدولة، وبكل تأكيد، لا نقوم بذلك بمفردنا، حيث يتطلب العمل المناخي التكاتف والمشاركة الفعالة من جميع قطاعات المجتمع وكذلك الأفراد والشباب، ولذلك نعمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لتعزيز أجندة الاستدامة لدولة الإمارات، وتدعم مشاريعنا ومبادرتنا تحقيق مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050)).

مشاريع

وتابعت: ((تركز مشاريعنا على مجالات تتعلق بالطبيعة والحياة الفطرية والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي والأمن المائي والغذائي والزراعة المستدامة وحشد المجتمع المدني، ونذكر منها على سبيل المثال: الحلول المستندة إلى الطبيعة، لأن الطبيعة هي حليفنا الأول في مواجهة التغير المناخي، حيث يركز المشروع الذي يتبع المعيار العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ((IUCN))، على حماية واستعادة وإدارة النظم البيئية الساحلية. وتطرقت ليلى عبد اللطليف للحديث حول ((تحالف الإمارات للعمل المناخي)) وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.

وأما مشروع المجتمعات المرنة والمستدامة فيقوم على استكشاف الحلول لاستعادة الوصول إلى المياه العذبة وإدخال تقنيات إدارة المياه الحديثة، ويهدف إلى تعزيز الزراعة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ مبادئ الزراعة الإيكولوجية. وتابعت: من المبادرات التي نفخر بها مجلس الاقتصاد الدائري، توقيع خطاب نوايا لائتلاف يضم مجموعة من جهات حكومية ومنظمات غير حكومية وشركات قطاع خاص محلية وعالمية، والذي يستهدف القضاء على إشكالية التلوث بالنفايات البلاستيكية من مواد التغليف والتعبئة، وتعزيز تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، والإنتاج والاستهلاك المستدامين.

تحالف

وأردفت: ((تحالف الإمارات للعمل المناخي نشأ بالتعاون مع كل من شبكة التحالف العالمي للعمل المناخي ((ACA))، وبتنسيق من الصندوق العالمي للطبيعة، ومشروع الكشف عن الكربون ((CDP))، ومجموعة القيادة المناخية للمدن الأربعين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الشركاء الفنيون، مثل مجلس أعمال الطاقة النظيفة ومجموعة بوسطن الاستشارية، في النهج الشامل الذي يتبعه التحالف)).

وتشمل أهداف التحالف: بناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف واضحة للحياد المناخي وتنشيط العمل بإعلان مراكش للعمل المناخي العالمي، وإشراك وتعاون الجهات المؤثرة الحكومية وغير الحكومية.

وقالت: أعددنا وأطلقنا استراتيجية خاصة لإشراك الشباب في ((كوب28)) بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، وذلك بسلسلة من الفعاليات والنشاطات التي تتمحور حول الطبيعة والمناخ، وتهدف لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم.