برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يناقش الصحافة البيئية وقضايا المناخ والاستدامة

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تواصلت للأسبوع الثاني، فعاليات النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية.

وتضمن البرنامج تقديم ورش عمل تفاعلية ومحاضرات عملية، ناقشت العديد من المواضيع والقضايا، أهمها: الصحافة البيئية والمناخ والاستدامة في مركز شباب دبي، ونادي دبي للصحافة، بالتعاون مع غوغل، وقناة ومنصة المشهد، وقناة الشرق بلومبرغ التلفزيونية، والجامعة الأمريكية في دبي، وأكاديمية الإعلام الجديد، وصحيفة البيان، وسكاي نيوز، وسي إن إن، ووكالة الأنباء الإماراتية. ويعد البرنامج، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، أحد أكبر البرامج التدريبية التي تركز على المهارات العملية على مستوى الوطن العربي، بالشراكة مع مؤسسات وأكاديميات إعلامية، ويستهدف الشباب المتميز في المراحل الأخيرة من الدراسة الجامعية، أو في بداية مشوارهم المهني بعد التخرّج، بهدف تعزيز مهاراتهم، وبناء قدراتهم، وإغناء تجاربهم، ورفع تنافسيتهم لسوق العمل.

وتحدث محمد الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، عن أدوات ومتطلبات النجاح والتميز في المجال الإعلامي، وذلك خلال جلسة خاصة حول دور الإعلام والشباب في العمل الثقافي العربي، وأهمية اكتساب المعرفة والتعلم المستمر، ومواكبة وتبني أدوات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وتنمية المهارات الإعلامية للكوادر الشابة، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

تحدٍ كبير

وأكد الريسي: «أنه في المرحلة المقبلة سيواجه مجال الإعلام في عالمنا تحدياً كبيراً، إذ أتاحت أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم، إمكانية إعداد محتوى بطرق ذكية، من دون تدخل بشري، وأصبح من السهل أيضاً إدخال معلومات مغلوطة في محتوى لا ينتبه إليها أحد، ونشره على نطاق واسع، لإحداث تأثيرات سلبية، وهو ما يستدعي منا تبنّي ومواكبة التكنولوجيا بشكل إيجابي، وتسخيرها لخدمة الإعلام والمجتمع بشكل صحيح».

استثمار

وناقشت الجلسة بعنوان «دور المحتوى لتطوير الأداة»، في مركز الشباب الإبداعي في دبي، تحدث خلالها سعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر - رئيس تحرير «البيان»، عن رؤية قيادة دولة الإمارات، واستثمارها في الشباب لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بمختلف المعارف والخبرات، وخاصة على صعيد التطور التقني والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدربي أن قطاع الإعلام يتطور، ويمر بمراحل جديدة مع دخول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مؤكداً أن مواكبة المؤسسات الإعلامية لتطورات أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد خياراً، فالمؤسسة الإعلامية التي لا تهتم بالذكاء الاصطناعي، لن يكون لها مكان في المستقبل، مشيراً إلى مواكبة «البيان» للتطور الحاصل في هذا المجال، وأنها ستظهر قريباً في شكل تقني جديد على موقعها ومنصاتها الإلكترونية، موجهاً رسالة إلى الإعلاميين وصانعي المحتوى، بأن يرتقوا بمضمون ومهنية الرسالة الإعلامية».

أثر

وقدمت الدكتورة هنادا طه مدير مركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، محاضرة عن اللغة العربية في الإعلام، أكدت خلالها أن الإعلام قائم على 3 أشياء، وهي: اللغة والثقافة والمسؤولية،

ونظمت شركة «غوغل» ورشة عمل بعنوان «أدوات بيئية للصحافيين»، تناولت فيها باميلا كسرواني زميلة التدريس في مختبر أخبار «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث الأدوات التكنولوجية التي تقدمها الشركة لمساعدة الصحافيين في عملهم.

وعقدت الجامعة الأمريكية في دبي، محاضرة حول الدور الذي يلعبه الإعلام في تحقيق مجتمع مستدام، وتحدث الدكتور نزار عندري أستاذ مشارك في الجامعة، عن تحديات تحقيق الاستدامة والمواضيع البيئية، وخاصة مع انتظار الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما تناولت صوفي بطرس المديرة التنفيذية في كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة، في ورشة عمل، أهم ما يجب أن يراعيه صانع المحتوى، وتعزيز القيم والمصداقية، بالإضافة إلى تطوير العمل السينمائي العربي.

مهارات

ونظمت أكاديمية الإعلام الجديد في مركز الشباب المبدع في دبي، العديد من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية، التي ركزت على مهارات صناعة المحتوى، وكيف يتم استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى وحل التحديات، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بآلية الحصول على ثقة الجمهور، من خلال المواضيع التي يتم طرحها، والكتابة بطريقة احترافية وغير تقليدية، كما تم شرح الخطوات الفنية في إنتاج المحتوى، ومراحل التصوير والإضاءة والمونتاج.

وقدم أنس المرعي مستشار وخبير في المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، محاضرة بعنوان «الأبجدية الرقمية»، وسلط الضوء على أبرز المنصات الاجتماعية التي يتم استخدامها في دولة الإمارات، والدول العربية.

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