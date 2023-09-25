خلود المرزوقي.. أول مدقق لتكنولوجيا المعلومات بشرطة دبي

استطاعت المهندسة خلود المرزوقي، بمكتب التدقيق الداخلي بشرطة دبي، التي ابتعثتها شرطة دبي للدراسة والتحقت للعمل كمبرمجة، أن تصبح أول مدقق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية في شرطة دبي، الذي يعد أحد أهم التخصصات وخصوصاً في المجال الشرطي، والتي تعمل على ضمان التأكد من كفاءة عمليات تطبيق أنظمة المعلومات وقواعد البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية وأمن المعلومات.

وتعمل المهندسة خلود المرزوقي، رئيساً لقسم تدقيق تكنولوجيا المعلومات، ويعد التدقيق على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية من المهام التي تضمن استدامة المستوى العالي من الكفاءة في أنظمة العمل، ويعزز من إدارة عمليات بيئة تقنية المعلومات، وضمان مطابقة العمل التقني والذكي في شرطة دبي مع الأنظمة والقوانين والتشريعات الحكومية والقرارات الداخلية المنظمة لأمن المعلومات.

وحول هذا الشأن قال المقدم الدكتور مشعل الزرعوني، مدير مكتب التدقيق الداخلي بشرطة دبي، إن مكتب التدقيق الداخلي يتميز بوجود كوادر بشرية متفوقة في الأداء وقادرة على المساهمة بشكل كبير في ضمان استدامة تطوير وتحسين منظومة العمل، وأن شرطة دبي تفخر بالمستوى المتقدم والريادي للكادر النسائي في كل التخصصات، ما يعكس الاهتمام في تمكين المرأة، ووجود منظومة عمل وبيئة محفزة تستقطب وتستثمر بطريقة مثلى في الكفاءات الوطنية من الجنسين، بدعم ومتابعة واهتمام من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

ومن جانبها، قالت خلود المرزوقي: ((تشكل عملية التدقيق على سير الأنظمة التقنية والذكية ومدى الالتزام بالإجراءات التشغيلية والتشريعية من المهام الأساسية والضرورية التي تشكل درعاً قوية لأي عمل مؤسسي يعتمد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية، كون التقنيات في تطور مستمر وسريع وتتطلب الاستجابة السريعة والمرونة في تحديث الإجراءات التشغيلية، ومن هنا تأتي أهمية ودور عمليات التدقيق في ضمان سير منظومة العمل بالشكل الصحيح وبما يتطابق مع الأنظمة والتشريعات والتحديثات والإجراءات والقرارات التي تنظم العمل)).

وأضافت المرزوقي: أشعر اليوم بالفخر لما أحققه في مجال تخصصي، وبالفخر الكبير بانتمائي لشرطة دبي، المؤسسة الشرطية الريادية، فقد كانت رحلة بداياتي منها عندما حصلت على بعثة داخلية لدراسة هندسة الحاسوب في جامعة الشارقة، وبعد استكمال دراستي وحصولي على درجة البكالوريوس التحقت بميدان العمل، وفي ظل بيئة داعمة ومحفزة استطعت من خلالها المضي قدماً في مجالي وأتوسع بشكل أكبر، الأمر الذي شجعني ورفع من طموحي لتجربة وتولي المهام المتقدمة وبذل الجهد لتحقيق الأهداف والارتقاء بمستويات الأداء نحو الأفضل، وتحقيق العديد من الإنجازات.

إنجازات

وحصلت المهندسة خلود المرزوقي، على البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة الشارقة، والماجستير في إدارة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب حصولها على الدبلوم المهني لإعداد قادة التميز المؤسسي في تصميم وصناعة المستقبل، من جامعة حمدان بن محمد الذكية، ونالت المركز الأول في جائزة الشرق الأوسط الـ 21 لتميز القيادات النسائية في فئة ((جائزة القيادة المسائية للتميز في إدارة المشاريع الكبرى))، كما فازت في جائزة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في فئة ((العلوم والتكنولوجيا))، وحصدت المركز الثاني في جائزة القائد العام للتميز لأفضل موظف في فئة الشباب.

كما عملت كمدير مشروع لـ Walk – In، وهو المرحلة الثالثة من مراكز الشرطة الذكية SPS، لـ 3 سنوات، وهي عضو في مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، وعملت كعضو في تنظم النسخة الأولى والثانية من البرنامج العالمي للقيادات الشابة للإنتربول، ولديها عضوية في جمعية المدققين الداخليين في الدولة.

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